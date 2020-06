Arsenal : Arteta n'incrimine pas Maupay pour Leno

Alors qu'Arsenal avait l'occasion de passer devant son éternel rival, Tottenham, en Premier League et de se rapprocher de ses objectifs européens en fin de saison, les hommes de Mikel Arteta ont tout gâché sur la pelouse de Brighton (1-2). La faute à un Neal Maupay (23 ans) présent dans tous les bons... et les mauvais coups. L'ancien attaquant de Nice ou encore Saint-Étienne a en effet poussé, sur une sortie anodine, Bernd Leno (28 ans), le gardien des Londoniens, qui s'est ensuite gravement blessé au genou droit. Un acte, jugé volontaire ou évitable pour certains, qui a valu à Maupay des mots doux de la part de l'Allemand lors de sa sortie sur civière mais qui a aussi provoqué la colère noire de Mattéo Guendouzi au moment du but de la victoire de son compatriote pour les Seagulls.

Interrogé à l'issue de la rencontre perdue par ses joueurs à ce sujet, Mikel Arteta n'a pas voulu jeter la pierre à Neal Maupay pour la blessure de son gardien numéro 1 : «je crois qu'aucun joueur n'a l'intention de blesser qui que ce soit et je pense que dans ce cas, c'est exactement la même chose, c'était malchanceux. La blessure de Bernd (Leno) ne semble pas bonne et nous devrons l'évaluer demain, mais cela peut arriver sur un terrain de football. C'est une blessure au genou, je pense qu'il a eu une hyperextension du genou et nous devons évaluer les dégâts», a ainsi lâché le technicien espagnol de 38 ans sur le site officiel d'Arsenal. L'international allemand (6 sélections) a été aperçu en quittant le stade de Brighton en béquilles et connaîtra la gravité de sa blessure après avoir passé des examens complémentaires dimanche.