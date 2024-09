Liga : mais où s’arrêtera le FC Barcelone ?

Mais où s’arrêtera le FC Barcelone ? La formation entraînée par Hansi Flick, arrivé cet été au club catalan, continue de rouler sur le championnat. Après s’être imposé face à Valence (1-2), l’Athletic Club (2-1), le Rayo Vallecano (1-2) et le Real Valladolid (7-0), le club blaugrana a facilement battu Girona, ce dimanche après-midi (1-4). Une victoire probante qui permet à Barcelone de garder quatre points d’avance en tête de la Liga devant le Real Madrid.

Mais au-delà de la victoire, c’est le fond de jeu livré par le FC Barcelone qui impressionne. Et cela se voit également dans les chiffres. En effet, le club catalan n’avait plus inscrit 17 buts après cinq journées de Liga depuis l’exercice 2017-2018. Cette saison-là, les Catalans étaient entraînés par Ernesto Valverde. Sur les 17 buts inscrits, on retrouve Robert Lewandowski (4 buts et deux passes décisives), Dani Olmo (3 buts), et surtout, Lamine Yamal (3 buts et quatre passes décisives). À 17 ans et 64 jours, l’international espagnol est devenu, cet après-midi, le plus jeune joueur à inscrire son 8e but dans les 5 grands championnats depuis Curt Keller avec Strasbourg, en 1935.

Des joueurs épanouis avec Hansi Flick

Un début de saison réussi pour les joueurs du Barça, qui semblent épanouis sous les ordres de Flick. À l’image de Pedri : « Hansi Flick nous dit combien il est important de gagner nos premiers matchs de championnat. C’est comme ça qu’on remporte des titres de champion, quand on a un bon avantage de points en début de saison », a affirmé le milieu espagnol, buteur cet après-midi. « On est content du niveau qu’on montre, mais ce n’est que le début de la saison. Je suis sûr qu’on peut améliorer encore des choses », a de son côté ajouté Eric Garcia. Hansi Flick s’est également félicité pour cette entame de saison réussie avec son nouveau club. «Je suis très content de la performance de toute l’équipe. Je me fiche du rival ou du jeu car notre scénario ne change pas. Nous voulons jouer ainsi. Le but d’Olmo était parfait, c’est ce que je veux. Les joueurs suivent les instructions, font preuve de qualité et de beaucoup d’intensité».

« Nous partons désormais avec la confiance que nous avons bâtie au cours des quatre derniers matches. Vous pouvez le constater aujourd’hui aussi, grâce à notre organisation, à la façon dont nous jouons en tant qu’unité, très cohésive et élevée. Ce n’est pas facile de procéder ainsi, mais nous mettons toujours la pression sur le ballon. Et nous l’avons bien fait. Je pense que vous pouvez voir la confiance que nous avons, et quand nous avons le ballon, nous avons la qualité pour jouer et créer des occasions. Je pense donc qu’aujourd’hui aussi, nous avons eu beaucoup d’occasions de marquer un ou deux buts supplémentaires. Mais au final, je suis très content de la performance de l’équipe », a-t-il indiqué au micro de la télévision espagnole.

Après ce cinq sur cinq en championnat, le FC Barcelone, prêt à contrecarrer les plans du Real Madrid dans la défense de son titre sur la scène nationale, va désormais se concentrer sur la Ligue des Champions. Un trophée que le club catalan n’a d’ailleurs plus remporté depuis 2015. Pour leur premier match de cette phase de ligue, les hommes de Flick défieront l’AS Monaco au stade Louis-II, ce jeudi soir. Une rencontre déjà dans la tête de Lamine Yamal : « Ce match était très important avant d’entamer la Champions League. Revenir de l’équipe nationale est toujours difficile, mais aujourd’hui, nous avons été très bons. Nous pensons déjà au prochain match », a déclaré l’ailier droit barcelonais. Les Monégasques sont prévenus, c’est un FC Barcelone en grande forme qui arrivera sur le Rocher, dans quatre jours.