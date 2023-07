L’OL touche au but pour Duje Ćaleta-Car !

La suite après cette publicité

Arrivé à l’été 2018 à l’Olympique de Marseille contre 19 millions d’euros et le statut de grand espoir au poste de défenseur central, Duje Ćaleta-Car a déçu. Le joueur de 26 ans a connu des bons passages avec les Phocéens mais également des moments de (grande ?) difficulté. Parti l’été dernier à Southampton contre un chèque de 8 millions d’euros, il pensait retrouver des bonnes sensations en Premier League. Un choix qui n’a pas été payant, car il n’a joué que 20 matches (2 buts) et a été relégué avec les Saints.

Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec la formation désormais en Championship et absent de la sélection croate depuis plus d’un an, Duje Ćaleta-Car a plus que jamais besoin d’un nouveau souffle. Justement, à ce sujet, un club s’est positionné pour relancer le natif de Šibenik. Ainsi, nous vous avons révélé en début de mois de juillet un intérêt concret de l’Olympique Lyonnais pour le joueur. La situation a depuis évolué positivement dans ce dossier.

À lire

OL : Jean-Michel Aulas s’en prend à Santiago Cucci

L’OL aurait doublé le Real Betis

Selon les informations du média espagnol Relevo, l’Olympique Lyonnais aurait trouvé un accord avec Southampton pour un transfert estimé à 5 millions d’euros. Une somme intéressante pour un élément expérimenté mais encore jeune qui a également la connaissance de la Ligue 1 qui parle pour lui. Duje Ćaleta-Car a aussi l’avantage d’avoir évolué en sélection avec Dejan Lovren, autre joueur de l’Olympique Lyonnais.

La suite après cette publicité

Dans ce dossier, le Real Betis Balompié était également sur le coup, mais n’aurait pas réussi à répondre aux exigences financières de Southampton. Reste désormais à savoir ce que pensera la DNCG qui a notamment bloqué l’arrivée de Renato Tapia alors que tout semblait bouclé entre les Lyonnais et le Celta de Vigo pour le milieu de terrain péruvien …