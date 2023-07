OL : Renato Tapia s’éloigne

La suite après cette publicité

Coup de tonnerre pour les Gones ! Alors que Renato Tapia devait s’engager avec l’Olympique Lyonnais pour 5 M€ et un contrat de 4 ans, le transfert pourrait capoter. En effet, malgré l’accord trouvé entre l’OL et le Celta Vigo il y a quelques jours, L’Équipe annonce que la transaction bloque et que le milieu de terrain a même repris l’entraînement avec son club.

Contraint par les mesures prises par la DNCG à son encontre, l’Olympique Lyonnais n’est pas encore en mesure de boucler le transfert. De son côté, Renato Tapia n’exclut pas d’aller au bout de son contrat avec le Celta Vigo, soit jusqu’à l’été prochain. Le Péruvien est d’ailleurs à quelques semaines de résidence près d’obtenir la nationalité espagnole, pour lui et sa famille. Terrible désillusion pour les Gones.

