L’OL prend la température pour Duje Caleta-Car

Comme révélé sur notre site, le RB Leipzig s’apprête à faire une nouvelle offre à Castello Lukeba dans les prochains jours. Cette fois-ci, Lyon va avoir du mal à refuser le gros chèque que prépare le club allemand. En cas de départ du roc défensif lyonnais, qui a été l’un des rares à briller à l’Euro U21 avec les Bleuets, l’arrière-garde du club rhodanien serait particulièrement dépeuplée. Le flop Jérôme Boateng parti, Sinaly Diomandé n’apportant pas toutes les garanties défensives, le sénégalais Abdoulaye Ndiaye, (auteur d’un prêt réussi à Bastia et considéré au mieux comme le 4e défenseur dans la hiérarchie n’est pas sur de rester à Lyon), Laurent Blanc pourrait ne plus compter que sur un seul défenseur de métier et d’expérience en la personne de Dejan Lovren.

Fraîchement recruté à l’OM, Matthieu Louis-Jean est déjà à pied d’œuvre pour apporter à Blanc un renfort pour sa défense centrale. Et le technicien cévenol a dressé un portrait robot de ce qu’il souhaite. Un défenseur expérimenté, qui connaît bien la Ligue 1 et qui parle français. Ces derniers jours, la piste Samuel Umtiti a pris de l’ampleur autant après sa résiliation de contrat au Barça que par les photos de ses vacances avec Alexandre Lacazette qui ont fuité. Si la possibilité de voir Big Sam de retour dans son club formateur est réelle, le nouveau boss du recrutement lyonnais prospecte et souhaite se laisser quelques possibilités.

Le profil de Duje Caleta-Car coche toutes les cases

Selon nos informations, l’une d’entre elles mène à Duje Caleta-Car. L’ancien roc défensif de l’OM coche toutes les cases du profil demandé par Laurent Blanc. Après une saison très compliquée à Southampton (19 matches toutes compétitions confondues - 2 buts) qui a d’ailleurs terminé dernier de Premier League, l’international croate de 26 ans (23 sélections - 1 but) est sur le départ et pourrait être tenté par un retour en Ligue 1, lui qui a joué 4 saisons du côté de l’Olympique de Marseille avec un total de 132 matches.

Autre argument qui pourrait jouer en la faveur de cette piste, sa bonne relation avec Dejan Lovren, pilier de l’OL qui a côtoyé et évolué aux côtés du natif de Sibenik en équipe nationale de Croatie. Mieux, Lovren a toujours été un grand fan de l’ancien Marseillais. Reste désormais à savoir si cette piste sera vraiment explorée ou pas. De source anglaise, les Saints pourraient demander une dizaine de millions d’euros, soit le montant déboursé par le club anglais pour le recruter à Marseille l’été dernier. À suivre.