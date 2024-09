Bayern Munich : l’indésirable Bryan Zaragoza se refait la cerise à Osasuna

Invaincu depuis le début de saison en Liga, le rouleau-compresseur catalan entendait poursuivre sur sa lancée et ajouter une huitième victoire à son actif avant de recevoir les Young Boys de Berne en Ligue des Champions, mardi (21h). Toutefois, le FC Barcelone d’Hansi Flick est tombé sur un os à Pampelune. Pire encore, la formation du technicien allemand, qui a procédé à un large turnover, a pris une leçon sur le terrain d’Osasuna en s’inclinant sur le score de 4 buts à 2. Alors que l’ex-coach du Bayern Munich et de l’Allemagne a subi les foudres de la presse espagnole ce dimanche, Bryan Zaragoza a connu une fortune diverse. Aligné sur l’aile gauche pour épauler Budimir sur le front de l’attaque basque, l’Espagnol a causé mille tourments à l’arrière-garde catalane par sa vivacité et sa qualité technique.

Empruntant régulièrement son couloir, l’ailier de 23 ans a d’abord déposé un centre parfaitement dosé sur la tête de son partenaire croate pour l’ouverture du score des Navarrais après 18 minutes de jeu (1-0). Très en jambes, le natif de Malaga a permis à son équipe de faire le break à l’issue d’un numéro individuel de grande classe. Lancé à toute vitesse dans le dos de la défense blaugrana, Bryan Zaragoza s’est présenté seul face à Inaki Pena, remplaçant de Marc-André Ter Stegen. Au moyen d’un sublime crochet, l’Ibère a feinté et cloué sur place le portier du Barça avant de conclure dans le but vide (2-0, 28e). Un bijou immortalisé par les caméras au bord de la pelouse et un premier but en Liga qui risque de faire un bien fou au principal concerné.

Bryan Zaragoza retrouve des couleurs au pays Basque !

Dynamiteur de l’attaque basque, Bryan Zaragoza s’est avéré déterminant dans la conquête de ce quatrième succès de la saison pour le club de Pampelune, qui réalise un début de saison plus que séduisant à l’image de sa sixième place provisoire au classement de Liga (en attendant la rencontre de l’Athletic Bilbao), synonyme de qualification pour l’Europe. «Nous savions que le Barça était une équipe difficile, nous devions sortir et mordre et c’est ce que nous avons fait. La semaine dernière, je n’étais pas mauvais, cette semaine, je ne suis pas bon. Le deuxième but est venu de moi, je l’ai eu, on n’apprend pas. J’y ai pensé quand je me dirigeais vers le but. C’est aussi un peu l’instinct, mais je l’ai. Je n’ai pas aimé le changement, j’aurais pu faire plus de dégâts, mais un autre est sorti, pas de problème», a réagi l’Espagnol, qui s’était déjà fendu d’un doublé face au Barça de Xavi le 8 octobre 2023, à l’époque où il redorait le blason de Grenade (2-2).

Classement Liga # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Barcelone 21 8 16 7 0 1 25 9 6 Osasuna 14 8 -1 4 2 2 12 13

À l’image de ses propos d’après-match, Bryan Zaragoza reprend progressivement ses marques de l’autre côté des Pyrénées. De bon augure pour le joueur de 23 ans qui a connu un gros passage à vide lors des six derniers mois. Recruté dans l’urgence par le Bayern Munich pour renforcer un secteur offensif amoindri par les blessures en janvier 2024, l’Ibère, en dépit de ses qualités techniques indéniables, n’a jamais été en capacité de tirer son épingle du jeu sous les ordres de Thomas Tuchel avec seulement 7 apparitions et un total de 171 minutes disputés. N’entrant pas dans les plans de la formation bavaroise et son nouvel entraîneur, Vincent Kompany, l’ailier espagnol était prié de faire ses valises en vue de retrouver du temps de jeu. Prêté par le club allemand sans option d’achat à Osasuna, Bryan Zaragoza démontre ce pourquoi les Bavarois l’avaient débauché à Grenade l’hiver dernier. Avec 8 apparitions (dont 6 titularisations pour 1 but et 2 passes décisives) avec les Navarrais, le natif de Malaga envoie clairement des signaux positifs. Reste à savoir s’ils trouveront échos en Bavière.