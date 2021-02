Manchester United : Dean Henderson devant De Gea ?

Depuis presque 10 ans maintenant, David De Gea garde les cages de Manchester United sans avoir été inquiété pour sa place. Titulaire indiscutable au poste, le gardien espagnol n’avait jamais vraiment eu de concurrent. Mais cette saison a changé la donne. Ole Gunnar Solskjaer l’avait déjà sous-entendu il y a peu, Dean Henderson est une option plus que sérieuse cette saison pour concurrencer De Gea. Titulaire de l’équipe en Coupe d’Europe, le jeune gardien de 23 ans pourrait bien démarrer avec les Red Devils en championnat.

« Bien sûr, que Dean est là pour s’imposer. Nous avons choisi une équipe samedi et Dean était très solide, avec de bons coups de pied et il aurait pu ou aurait dû avoir une passe décisive pour Rashford, ce qui est une autre chose sur laquelle nous avons travaillé. Il était propre dans son maniement, propre dans ses passes courtes et c'était une bonne performance. Je parle toujours aux joueurs en premier avant de dire qui joue et ils le sauront » a lancé l’entraîneur norvégien en conférence de presse. De quoi inquiéter De Gea ?