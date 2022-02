Les louanges de Guardiola envers Bernardo Silva

La suite après cette publicité

Il n'y avait pas que le match opposant le PSG au Real Madrid ce mardi soir en Ligue des Champions. Il y avait également un choc, déséquilibré certes, entre les champions en titre d'Angleterre et du Portugal. Et Manchester City a étrillé le Sporting Portugal à Lisbonne (0-5). De retour dans sa ville natale, Bernardo Silva, l'ancien de Benfica, s'est offert son premier doublé en Coupe d'Europe.

Après la rencontre, sur Skysports, son entraineur Pep Guardiola est revenu sur la performance de son milieu, et il ne cache pas son admiration pour l'ancien de l'AS Monaco, affirmant que c'était une soirée spéciale pour lui : «je lui dis toujours "tu es le joueur parfait". Avec le ballon, il est plus qu'exceptionnel, mais je lui dis toujours qu'il doit aller gagner des matchs, qu'il doit avoir la capacité de le faire. Il a la technique, tout. C'était sa ville natale, et il aime revenir ici. Bien sûr, c'est un ancien joueur de Benfica, donc c'était spécial pour lui ce soir.»