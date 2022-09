PSG : Christophe Galtier souligne l'état d'esprit du groupe

La suite après cette publicité

Interrogé, en conférence de presse, après la victoire du PSG face à l'OL (1-0), Christophe Galtier semblait satisfait de la prestation collective des siens face à une équipe dangereuse et capable de se créer plusieurs situations. Leader de Ligue 1 et très bien lancé en Ligue des Champions, le club de la capitale confirme, week-end après week-end. Pour le plus grand bonheur de l'ancien coach des Aiglons. Fier de l'investissement et du travail accompli tout au long de la semaine, le technicien des Rouge et Bleu a tenu à féliciter l'ensemble de son groupe.

«On enchaine les matchs et c’est forcément plus facile de courir avec le ballon que sans, le temps de possession élevé était important ça a permis de trouver des failles. On a marqué un beau but on aurait pu en marquer d’autres. Lopes a fait un beau match. En deuxième période on a eu d’autres situations, on a été moins mobile mais les joueurs ont fait un grand match face à une équipe qui nous attendait notamment Ney qui nous a donné un équilibre très important», a ainsi assuré Galtier avant de revenir plus globalement sur l'état d'esprit de son groupe : «ce qui me plaît c’est que les joueurs sont très professionnels, très investis, dans la préparation des matchs, dans nos échanges, ils ont tous l’envie de faire une grande saison».