Real Madrid : Vinicius Jr et Jude Bellingham récompensés

Après le club, place aux joueurs. Alors que le Real Madrid a reçu trois récompenses lors des Globe Soccer Awards, Vinicius Junior et Jude Bellingham ont également été distingués. Le Brésilien a ainsi reçu le prix du meilleur attaquant et meilleur joueur de l’année. « Je suis très heureux de recevoir ce prix aux côtés de tant de grands joueurs. Il m’a fallu beaucoup de travail pour en arriver là et je remercie tous ceux qui ont été à mes côtés. Je représente beaucoup d’enfants qui ont grandi en jouant dans la rue et cela m’a beaucoup aidé à arriver là où je suis aujourd’hui », s’est ainsi félicité le joueur.

De son côté, l’international anglais s’est imposé comme «le meilleur milieu de terrain» de l’année et est donc lui aussi reparti avec un trophée. « Merci à tout le monde de m’avoir invité. Merci à mon staff, à mes coéquipiers et à ma mère, qui est l’une des grandes motivations de ma vie », a commenté Bellingham.