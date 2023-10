JT Foot Mercato : le pire début de saison du PSG sous QSI !

Le PSG en galère

Le revers du PSG contre Newcastle fait couler beaucoup d’encre et c’est presque l’heure d’un premier bilan du projet mis en place par la direction cet été ! Forcément, ce qui fait débat chez les observateurs, ce sont les choix de Luis Enrique, qui sont vivement critiqués. Depuis 3 matches, le coach parisien a tenté de mettre en place une tactique très offensive avec 4 quatre attaquants, en 4-2-4. Si cela a fonctionné contre l’OM, le match contre Clermont avait déjà montré quelques limites et face à Newcastle, cette tactique a totalement volé en éclat puisque c’est la plus lourde défaite du PSG en phase de poules de Ligue des Champions de l’ère QSI. En tous cas ce qui est sûr, c’est que Luis Enrique est sûr de lui et défend ses joueurs malgré la lourde défaite. Sauf que le début de saison du club parisien est loin des attentes suscitées cet été. En effet, les Rouges et Bleu ont claqué près de 350 M€ pour se reconstruire un effectif et bien pour le moment, la mayonnaise a du mal à prendre. En ligue des champions, les Parisiens pointent à la 2e place de leur groupe, avec seulement une victoire contre Dortmund. En championnat, le retard à l’allumage est aussi visible puisque les pensionnaires du Parc des Princes ne sont seulement que 5es de Ligue 1 avec 2 points de retard sur le leader, Monaco. Paris compte déjà 3 matches nuls et 1 défaite en championnat. Forcément, les errements tactiques de Luis Enrique sont pointés du doigt puisque c’est le plus mauvais départ du club dans cette compétition sous l’ère QSI ! L’inefficacité d’Ousmane Dembélé fait grossir le débat, comme le début de saison pas terrible de Randal Kolo Muani !

Mbappé prend cher

Kylian Mbappé en prend pour son grade après son match raté contre Newcastle ! Le Français n’a tenté qu’un tir, sans réussir à cadrer, mais surtout il n’a touché que 4 ballons dans la surface adverse - son plus faible total sur un match joué en intégralité toutes compétitions confondues avec le PSG depuis le 20 avril 2022 à Angers, selon Opta. Et il n’a réussi aucun dribble sur le seul tenté. Symbole d’une soirée où rien ne va. Et les Anglais se sont emparés d’un sujet de société français pour tailler Mbappé. Alors que les punaises de lit font les gros titres de la presse en France, un utilisateur de X a fait un jeu de mots de "Bedbugs", punaises de lit, avec "Kylian Mbedbug". Un message vite devenu viral car il a été retweeté plus de 13 000 fois et vu 4 millions de fois sur le réseau social. Newcastle aussi y a été de son troll, ce matin. Sur leurs réseaux sociaux, les Magpies ne se sont pas gênés de troller l’attaquant-vedette parisien. Le club anglais a posté une photo du champion du monde 2018 aux côtés de Dan Burn et Fabian Schär, avec comme description : «Deux joueurs sur cette photo ont marqué la nuit dernière», en référence aux réalisations des deux défenseurs dans ce match.

Ce jeudi c’était conférence presse pour Didier Deschamps ! Le sélectionneur des Bleus a réservé quelques surprises lorsqu’il a révélé sa liste pour la trêve internationale d’octobre contre les Pays-Bas et l’Écosse. Ainsi, il a rappelé Ibrahima Konaté, absent lors du dernier rassemblement et toujours aussi performant avec Liverpool. De plus, Jonathan Clauss fait également son grand retour, moins d’un an après sa non-convocation pour le Mondial 2022 qui l’avait sérieusement affecté.