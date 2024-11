Pep Guardiola rempile avec Manchester City

C’était le gros dossier du côté de Manchester City. Bien loin d’éventuelles recrues sur le marché des transferts, la direction cityzen devait surtout gérer le cas de Pep Guardiola. Après 8 ans à la tête de l’équipe et une multitude de titres, le technicien espagnol arrivait en fin de contrat cet été et n’avait toujours pas prolongé. De quoi alimenter les rumeurs d’un départ futur surtout qu’il entretenait clairement le flou en conférence de presse.

«Je fais partie de ce club. Il fait partie de mes os, et la meilleure manière de le défendre est de gagner des matches et de faire mon travail du mieux possible. Mon avenir ? J’ai dit au début de la conférence de presse que je ne parlerai pas de ça. Le jour où je partirai, je partirai. (…) Quand je déciderai, j’informerai le club puis la presse. C’est pour ça qu’il n’y a pas de nouvelles, et c’est pour ça que je n’ai absolument rien d’autre à ajouter», lançait-il il y a quelques semaines à ce sujet. Et alors que la tendance était d’abord à un départ puisque City avait même nommé un nouveau directeur sportif en la personne de Hugo Viana, il y a eu des rebondissements.

Une prolongation de deux ans selon Manchester City

Ces dernières heures, la presse anglaise a fini par révéler que Pep Guardiola avait enfin donné sa réponse à la direction. Le technicien espagnol a décidé de rester encore un peu à City puisqu’il a signé une prolongation de contrat de deux ans, là où les médias anglais donnaient plutôt un nouveau bail d’un an, plus une année en option. «Pep Guardiola a signé une nouvelle prolongation de contrat de deux ans avec Manchester City. Le nouveau contrat du Catalan signifie qu’il aura passé plus d’une décennie en tant que manager de City», explique fièrement le communiqué du club anglais.

Arrivé au club 2016, Pep Guardiola va donc continuer et passer au moins 10 ans à Manchester City. En Angleterre, il va tenter d’arracher de nouveaux titres et de nouveaux titres de champion d’Angleterre. Mais avant ça, en plus de s’occuper de reconstruire son effectif avec l’aide d’Hugo Viana, l’ancien coach du Barça va devoir redresser la barre puisque son équipe a enchaîné 4 défaites de suite, une première dans sa carrière d’entraîneur. Désormais, avec son avenir scellé, il n’a plus d’excuse…