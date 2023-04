JT Foot Mercato : les chantiers prioritaires de l’OM

Marseille veut voir plus grand

L’OM va vivre une nouvelle saison blanche. Humilié en Coupe de France et largué pour le titre de champion de France, le club marseillais est désormais focus sur la deuxième place, synonyme de billet pour la Ligue des Champions. En interne, on travaille déjà sur les contours de la saison prochaine. À l’occasion d’un entretien accordé au Figaro, Pablo Longoria a confié vouloir conserver Igor Tudor. Sous contrat avec l’OM jusqu’en 2024, le tacticien croate est notamment pisté par la Juventus. Longoria devra ensuite régler certains dossiers prioritaires, à commencer par les joueurs en fin de contrat. C’est le cas de l’attaquant star Alexis Sanchez. Et d’après La Nacion, la tendance serait à un départ. L’option la plus chaude est un retour à River Plate, où il a évolué lors de la saison 2007-2008. Il a aussi été question d’un intérêt de Galatasaray. Pour Eric Bailly, prêté par Manchester United avec option d’achat, l’OM a fait son choix. La Provence explique que l’avenir du joueur à court comme à moyen terme ne devrait pas s’inscrire à Marseille. À noter toutefois qu’en cas de qualification en Ligue des Champions la saison prochaine et si Bailly participe à au moins la moitié des matches en championnat, son option d’achat de 7M d’euros sera automatiquement levée. Dans le sens des arrivées, Pablo Longoria veut recruter un pilier du FC Porto pour 0 euro ! Le quotidien portugais O Jogo relaie une information selon laquelle l’OM serait très intéressé par le milieu de terrain Andrés Mateus Uribe. En fin de contrat, le Colombien est tout simplement le joueur le plus utilisé de l’effectif portista. Néanmoins, l’intéressé ne serait pas séduit à l’idée d’évoluer en Ligue 1, un championnat qu’il considère comme peu compétitif. L’OM va devoir trouver les mots justes.

Navas bientôt de retour

Le débat des gardiens entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas a longtemps mis le feu au PSG. Finalement, le club parisien tranché en faveur de l’Italien en prêtant le Costaricien à Nottingham Forest. Si chacun se fera son propre avis sur ce choix, cet épineux dossier pourrait refaire surface. Dans son édition du jour, le journal L’Équipe explique que le promu anglais ne serait pas en mesure d’assumer le salaire de Keylor Navas en cas de transfert définitif. Pour rappel, le portier du Costa Rica est sous contrat avec le PSG jusqu’en 2024 et touche un salaire mensuel brut estimé à 1 million d’euros ! Pour le portier de 36 ans, hors de question de revenir à Paris en tant que numéro 2. Si Donnarumma n’a pas totalement convaincu cette saison, il reste, aux yeux des décideurs parisiens, le numéro 1. Aussitôt rentré, Keylor Navas pourrait donc repartir. Et l’intéressé avait révélé être attiré par le Mexique, au Club America plus précisément.

Les coulisses du Bayern Munich

Ça faisait bien longtemps que le Bayern Munich n’avait pas connu de telles secousses. Par le passé, le club munichois était surnommé le FC Hollywood, mais ce temps semblait révolu. Eh bien la bagarre qui a éclaté entre Leroy Sané et Sadio Mané a rappelé les heures sombres du club munichois. Pour son « écart de conduite », le Sénégalais de 31 ans a été suspendu par le Bayern et a écopé d’une amende. Rapidement, la presse mondiale s’est empressée d’enquêter sur les raisons du dérapage de Sadio Mané. La presse sénégalaise a rapporté que l’international allemand aurait traité son coéquipier de « Scheisse Swarzer », qu’on peut traduire par « noir de merde ». Mais d’après Bild, cela est faux. Le média allemand explique que Leroy Sané lui aurait simplement dit : « laisse-moi tranquille ! ». Une version que le Bayern Munich a confirmée, en niant tout propos raciste. « Nous connaissons cette allégation faite par un journaliste. Nous en avons parlé à Leroy. Il nous a assuré très clairement qu’il n’avait jamais rien dit de tel et nous le croyons. Nous avons passé deux jours à parler ouvertement avec toutes les personnes impliquées et nous avons travaillé dessus. Pour nous, l’affaire est réglée », a déclaré le directeur sportif Hasan Salihamidzic au micro de Sky Sports. Une affaire réglée, mais qui risque de laisser des traces.