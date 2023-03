Ajax : Edwin van der Sar menacé par quatre supporters

Quelques heures après une défaite symbolique (2-3) contre le Feyenoord qui met fin aux chances de titre, à la Johan Cruyff Arena lors de la 26ème journée d’Eredivisie, l’Ajax Amsterdam a dû gérer un autre souci bien plus inquiétant. Son directeur sportif, la légende Edwin van der Sar, a été pris à partie avec sa famille par un groupe de quatre jeunes individus en état d’ébriété qui ont harcelé et menacé l’ancien gardien de Manchester United sur le parking du stade, une heure et demie après le coup de sifflet final.

Selon les informations du journal De Telegraaf, ces quatre supporters de l’Ajax reprocheraient à van der Sar son envie de rappeler Marc Overmars, l’ancien directeur du football du club, renvoyé l’an dernier en raison d’accusations de harcèlement au travail et de messages inappropriés envoyés à plusieurs femmes employées. Finalement, la sécurité de l’enceinte Johan Cruyff Arena a pu intervenir pour calmer la situation et mettre à l’abri van der Sar et sa famille.

