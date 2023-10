FC Andorre : Gerard Piqué part au clash contre le gouvernement

La suite après cette publicité

Gerard Piqué avait de grandes ambitions pour le FC Andorre. Alors qu’il était encore défenseur central au FC Barcelone, Gerard Piqué avait racheté le club espagnol en purgeant sa dette de 200 000 €. En seulement cinq saisons, le club de la Principauté catalane était passé de la cinquième à la deuxième division espagnole depuis son rachat par le groupe Kosmos, appartenant à l’ex-défenseur du Barça. Et Piqué avait de grandes ambitions pour son projet, car au-delà du sportif, il comptait offrir de belles infrastructures à son club.

Seulement, tout ne se passe pas comme prévu pour le FC Andorre. En effet, le gouvernement d’Andorre a décidé que le club présidé par Piqué ne jouerait pas la saison prochaine à l’Estadi Nacional, ce que souhaitait l’ex-joueur de 36 ans. Alain Cabanes, secrétaire d’État aux Sports et à la Jeunesse du gouvernement, l’a confirmé. «Nous allons aider à la médiation ou leur trouver un autre endroit pour qu’ils puissent commencer la saison correctement, mais ce ne sera pas à l’Estadi Nacional», a déclaré Cabanes, lors d’une marche populaire dans la capitale d’Andorre-la-Vieille

Il s’agit d’un stade de plus de 3 300 places, où évoluent les équipes nationales de football et de rugby d’Andorre. Gerard Piqué espérait d’ailleurs pouvoir utiliser temporairement cette enceinte le temps de construire un nouveau stade dans la commune d’Encamp. Un projet qui coûtera 26 millions d’euros, avec 6000 places et un terrain d’entraînement. Mais face à cette décision, Piqué est monté au créneau sur ses réseaux sociaux. «Nous avons investi plus de 4 millions d’euros dans l’adaptation de l’Estadi Nacional pour que la LaLiga nous laisse jouer et maintenant vous nous mettez dehors», a-t-il d’abord expliqué.

«Il n’y a pas d’installation sportive en Andorre qui soit en mesure de nous faire participer à la compétition l’année prochaine. Merci de nous expulser du pays. Nous n’avons pas d’autre solution que de partir et de changer le nom du club. Félicitations, vous avez laissé Andorre sans football professionnel», a également ajouté la légende catalane. Simple moyen de pression ou réelle décision, Gerard Piqué est surtout agacé par la décision, qui freine son projet. Mais à travers ces querelles administratives, le football andorran va surtout peiner à se développer.