TFC : Max-Alain Gradel proche de la Turquie

Descendu en Ligue 2, Toulouse va entamer sa reconstruction. Avec les nouveaux investisseurs américains, le but sera de remonter dans l'élite le plus vite possible. Mais pour le moment, on se dirigerait surtout vers le départ d'un des cadres de l'équipe, capitaine l'an dernier, Max-Alain Gradel. Les dirigeants lui ont offert un bon de sortie afin de pouvoir évacuer son gros salaire.

Des pistes comme l'OM ou l'Olympiakos ont été évoquées mais l'ailier ivoirien pourrait prendre la direction de la Turquie. Selon les informations de La Dépêche, il serait proche de s'engager avec Sivasspor, 4e du dernier championnat turc et qualifié pour la Ligue Europa. Un accord autour d'un contrat de 3 ans aurait été trouvé.