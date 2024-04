PSG : Riolo annonce que Luis Enrique s’est embrouillé avec Alexandre Ruiz

Ce n’est pas un secret, l’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, n’a pas la cote auprès des journalistes. Le technicien espagnol a d’ailleurs eu quelques accrochages, avec Alexandre Ruiz notamment, et la situation est loin d’être arrangée entre les deux hommes. L’éditorialiste Daniel Riolo, loin d’être le premier fan de Luis Enrique, a expliqué qu’une interview, non diffusée, s’est mal passée en marge de PSG-OL dimanche soir entre les deux hommes.

«Visiblement, il a un contentieux avec Alex Ruiz et je me fous de ça, je ne prends pas partie», a d’abord rappelé Riolo, avant d’expliquer le litige et la réponse de Luis Enrique. «Il l’a traité comme une énorme merde. Il l’a envoyé chier en disant que son équipe ne jouait jamais en transition, ni en attaque rapide, et que c’était ne rien comprendre au foot que d’avoir vu ça. Juste parce qu’il ne veut pas», a-t-il ajouté. Pas de quoi rapprocher Luis Enrique avec les journalistes.