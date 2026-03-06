Ça sent très mauvais pour l’ex-flop de l’OM Luiz Felipe

Voilà un transfert que personne n’avait vu venir. Et surtout que personne n’avait vraiment compris. A l’hiver 2025, l’Olympique de Marseille a mené dans la discrétion la plus totale des discussions avec Al-Ittihad pour accueillir Luiz Felipe. Aucune rumeur n’était sortie dans la presse ou sur les réseaux sociaux avant la phase finale des négociations et l’arrivée du défenseur dans la cité phocéenne le 7 janvier. Accueilli par de nombreux supporters, l’ancien joueur de la Lazio Rome, doté d’une grande expérience au haut niveau, arrivait des espoirs plein la tête sur la Canebière afin de renforcer le secteur défensif de Roberto De Zerbi. Il en avait parlé lors de sa conférence de presse de présentation, organisée le lendemain.

«Je suis un joueur qui donne tout à l’entraînement et en match. Tout est important. En Italie, on apprend vraiment à défendre, ça m’a beaucoup fait progresser sur cet aspect-là. Je suis dur sur l’homme, agressif, parfois trop même mais j’apprends encore. C’est pour ça que j’ai très envie de travailler avec le coach, pour apprendre. Benatia m’a appelé la première fois le 26 ou 27 décembre et j’ai accepté le projet. Le club se développe énormément et ça se voit dès le premier jour. Il y a des gens sérieux. Je me suis senti tout de suite à la maison.» Mais le Brésilien avait prévenu qu’il lui faudrait un peu de temps avant d’afficher sa meilleure forme. «Il va me falloir quelques semaines pour atteindre le niveau que je veux avoir».

Marseille express

En effet, Luiz Felipe n’avait plus joué depuis 4 mois en Arabie saoudite, lui qui y a notamment enchaîné les pépins physiques. Malgré des doutes et des inquiétudes sur sa santé, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome avaient décidé de miser sur lui. Et on ne peut pas dire que ce choix ait été le meilleur du duo Pablo Longoria-Medhi Benatia. Durant six mois, le natif de Colina a passé beaucoup plus de temps à l’infirmerie que sur le rectangle vert. Il a manqué 15 rencontres toutes compétitions confondues avec les Olympiens, que ce soit pour des blessures ou parce que RDZ le laissait sur le banc sans le faire jouer. Le coach italien a finalement très peu utilisé le défenseur. Il n’a joué que 4 matches avec les pros (1 match avec la réserve), pour un temps de jeu total de 121 minutes.

Une fois la saison terminée, l’OM s’en est débarrassé aussi vite que possible. Le 7 juillet, six mois jour pour jour après avoir fait ses premiers pas à Marseille, il est retourné en Espagne. C’est du côté de la banlieue de Madrid qu’il a posé ses valises. «Le Rayo Vallecano de Madrid et Luiz Felipe ont conclu un accord qui verra le joueur rejoindre notre équipe. Le défenseur central a une longue carrière à la SS Lazio, où il a joué cinq saisons. Il connaît également bien la Liga, ayant joué pour le Real Betis lors des saisons 2022/23 et 2023/24. Il rejoint désormais le Rayo Vallecano après une saison à l’Olympique de Marseille. Bienvenue, Luiz Felipe !», pouvait-on lire sur le communiqué de presse. Une nouvelle aventure de l’autre côté des Pyrénées pour l’ancien du Betis.

Toujours les mêmes soucis

Et on peut déjà dire, qu’il a beaucoup plus joué qu’à Marseille. Ce qui n’était pas une performance très difficile à réaliser. Mais tout n’est pas rose pour le footballeur de 28 ans. Après avoir participé aux 4 premiers matchs en Liga, il a ensuite alterné entre séjours à l’infirmerie, passage sur le banc et quelques apparitions. En 2026, il n’avait joué que 7 minutes le 1er février contre le Real Madrid. Sinon, il n’avait pas eu de temps de jeu à se mettre sous la dent. Mais il est sorti du banc mercredi à l’occasion du match face à Oviedo. Titulaire, il a joué l’intégralité de la rencontre et a montré des choses intéressantes selon Estadio Deportivo. Une bonne nouvelle pour Luiz Felipe, qui totalise ainsi 12 apparitions cette saison, dont 9 en tant que titulaire (680 minutes jouées).

Mais son état de forme et ses blessures à répétition n’enchantent pas vraiment son entraîneur Iñigo Perez. En octobre, lors de la première blessure de son joueur, il avait confié : «lorsque Luiz Felipe s’est blessé, nous savions que ce serait complexe. Il y a certaines particularités médicales à prendre en compte, notamment compte tenu de ses antécédents. Je ne peux pas vous dire quand il sera de retour, mais il est dans la dernière ligne droite.» Puis, il a paru un brin plus préoccupé concernant l’état du défenseur après un coup d’arrêt en janvier et un retour en février. «Luiz Felipe souffre et pourrait être absent pendant 2 ou 3 semaines. D’un point de vue sportif, il n’est pas acceptable d’être hors du terrain pendant une période aussi longue.»

Un avenir plus qu’incertain

Vous l’avez compris, son entraîneur est inquiet vis-à-vis de sa forme globale. Sa situation n’est pas très rassurante non plus. En effet, le défenseur a la tête ailleurs. Estadio Deportivo assure ce vendredi qu’il sait qu’il a 4 mois pour donner le maximum et assurer son retour au Betis, qui n’est pas du tout assuré. C’est son souhait le plus cher. Il attendait l’expiration d’une clause qui l’empêchait d’y retourner gratuitement cet été après la fin de son contrat au Rayo Vallecano. Sauf que rien n’est gagné. «La vérité est qu’il n’existe aucun accord verbal ou écrit , mais il existe un accord moral entre les deux parties, puisqu’elles ont évoqué son retour dans ce laps de temps. Cependant, cela ne garantit pas pleinement qu’il aura toutes les portes ouvertes à la fin de son contrat avec Rayo, même s’il a déjà le feu vert pour réaliser son souhait», assure ED.

De plus, le secteur défensif du Betis est déjà fourni. «Il y a actuellement un « sureffectif » au centre de la défense, avec Natan, Marc Bartra, Diego Llorente et Valentín Gómez», rappelle Estadio Deportivo, qui conclut en précisant que pour revenir, Luiz Felope devra compter sur un ou plusieurs départs. De plus, rien ne dit que la direction sportive du Betis tiendra parole. Les blessures à répétition du défenseur italo-brésilien, ainsi que son niveau de jeu posent clairement question et suscitent des doutes chez les têtes pensantes andalouses. Manuel Pellegrini aura aussi son mot à dire. Tout cela ne rassure pas Ivan Vargas, journaliste chez Fichajes. «Il joue plutôt bien, mais il a beaucoup de problèmes de blessures. Il souhaite rejoindre le Betis, mais cela dépendra de l’intérêt que le Betis portera à son transfert.» Sous pression, Luiz Felipe a 4 mois pour sauver sa saison, mais aussi faire pencher la balance du bon côté pour réaliser son rêve de revenir chez les Verdiblancos. Pour le moment, tous les voyants ne sont pas au vert. Loin de là même.