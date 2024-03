Liga : la Real Sociedad chute à Séville avant de retrouver le PSG

Ce samedi, la Real Sociedad s’est déplacée sur la pelouse du Séville FC, à l’occasion de la 27e journée de Liga. À trois jours d’affronter le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, le club basque s’est incliné face à la formation andalouse (3-2). Youssef En-Nesyri a inscrit un doublé tôt dans la rencontre (11e, 13e), avant qu’André Silva ne réduise le score sur penalty avant la pause (45+5e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 7 Real Sociedad 40 27 8 10 10 7 37 29 14 Séville 27 27 -7 6 9 12 33 40

En seconde période, Sergio Ramos a fait le break (66e) et le but de Mendez dans le temps additionnel n’a pas changé le sort de la rencontre (90+2e). Ce succès permet aux coéquipiers de Sergio Ramos de remonter à la 14e place. Les joueurs de la Sociedad enchaînent un troisième revers de rang toutes compétitions confondues et sont septièmes de Liga. Pas forcément de bon augure avant de croiser la route avec les hommes de Luis Enrique…