Viktoria Plzeň - Inter Milan : les compositions sont là

La 2e journée de la Ligue des Champions se poursuit avec un duel dans le groupe C entre le Viktoria Plzeň et l'Inter Milan. A domicile, les Tchèques voudront faire douter les Lombards et s'appuient sur un 4-2-3-1 avec Jindřich Staněk dans les cages derrière Milan Havel, Lukáš Hejda, Luděk Pernica et Václav Jemelka. Le double pivot est assuré par Lukáš Kalvach et Pavel Bucha. Seul en pointe, Tomáš Chorý est soutenu par Jan Sýkora, Adam Vlkanova et Jhon Mosquera.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Nerrazzuri s'articulent dans un 3-5-2 avec André Onana comme dernier rempart. Devant lui, Milan Škriniar, Francesco Acerbi et Alessandro Bastoni constituent la charnière alors que Denzel Dumfries et Robin Gosens prennent les couloirs tandis que Nicolo Barella, Marcelo Brozović et Henrikh Mkhitaryan forment le milieu de terrain. En pointe, Joaquin Correa et Edin Džeko sont associés.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Viktoria Plzeň : Staněk - Havel, Hejda, Pernica, Jemelka - Kalvach, Bucha - Sýkora, Vlkanova, Mosquera - Chorý

Inter Milan : Onana - Škriniar, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Brozović, Mkhitaryan, Gosens - Correa, Džeko

Pour cette nouvelle saison de Ligue des Champions, nous vous offrons en exclusivité avec notre partenaire Unibet un bonus de 200€ avec le code FMUNI. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre.