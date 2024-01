Molenbeek : le communiqué incendiaire contre ses supporters

Décidément, chaque club de l’Eagle Groupe de John Textor a droit à sa crise. Le RWD Molenbeek, en pleine crise de résultats et éliminé de la Coupe de Belgique, a du faire face à une confrontation surréaliste avec les fans du club belge pendant un quart d’heure. Et les supporters du RWDM n’ont pas parlé pour rien puisqu’ils ont fait vivre un enfer à leurs joueurs contre le KAS Eupen. Après une réunion avec les responsables des différents clubs de supporters, à laquelle John Textor était présent, le club belge a annoncé qu’il allait prendre des sanctions très fortes.

«Malgré deux heures d’une discussion constructive et ouverte, une minorité de fans a décidé d’exprimer son mécontentement par le biais d’actions destinées à interrompre le bon déroulement sportif du match. Le club condamne fermement ces actes et prendra toutes les mesures nécessaires, en collaboration avec les autorités compétentes, pour que des sanctions puissent être prises à l’égard des personnes coupables de ces agissements», explique le club, dans son communiqué. Molenbeek risque également d’autres sanctions et devra rejouer la rencontre à huis clos, ce mercredi (15 heures).