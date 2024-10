Le Real Madrid scandalisé pour Vinicius Jr, l’Espagne s’enflamme pour le sacre de Rodri

La planète foot au chevet de Vinicius Jr…

Un tremblement de terre. Annoncé comme le grandissime favori du Ballon d’Or 2024, Vinicius Jr a échoué, terminant 2ème derrière Rodri. Le Brésilien a rapidement réagi après la terrible nouvelle via son compte X : « J’en ferai 10 fois plus si nécessaire. Ils ne sont pas prêts", a lancé écrit le numéro 7 du Real Madrid. Le couronnement attendu de Vinicius Jr n’a pas eu lieu et ça a choqué le monde du foot. Sur ses réseaux, Eduardo Camavinga a défendu son coéquipier avec un message cinglant : «FOOTBALL POLITIQUE. Mon frère, tu es le meilleur joueur du monde et aucune récompense ne peut dire le contraire. Je t’aime mon frère.» Au pays, le Brésil crie à l’injustice assure L’Equipe qui est allé interroger des supporters. Reportage, cérémonie, tout a été annulé alors que le prétendu sacre de Vinicius devait être une fête, surtout dans sa ville natale de Sao Gonçalo.

La suite après cette publicité

Rodri célébré en Europe

Le Ballon d’Or 2024 a donc été attribué à Rodri pour sa formidable saison avec Manchester City et l’Espagne. Le milieu de terrain devient le 3ème joueur espagnol de l’histoire après Alfredo Di Stéfano et Luis Suarez à soulever le graal, comme le rappelle Marca. «Conquistadors» titre L’Equipe après le sacre du métronome de Manchester City. Dans les pages intérieures du quotidien français, on met en avant la science du jeu de Rodri : «cerveau d’or» justifie le quotidien. Rodri lui-même assure que le football a gagné et que son sacre est une sorte de revanche pour les joueurs de son style qui n’ont jamais été couronnés comme Xavi ou Iniesta. En Angleterre où évolue le nouveau meilleur joueur du monde, on est forcément admiratif de Rodri qu’on retrouve sur la couverture du Manchester Evening News.

À lire

Ballon d’Or 2024 : Vinicius Junior a loupé une sacrée prime

Lamine Yamal couronné en Espagne

Rodri n’était pas le seul joueur espagnol récompensé hier puisque Aitana Bonmatí a remporté son 2ème Ballon d’Or d’affilée alors que Lamine Yamal est le lauréat 2024 du trophée Kopa, récompensant le meilleur jeune joueur de moins de 21 ans. C’est «le nouveau meilleur jeune du monde» pour le Mundo Deportivo. L’autre média catalan Sport aussi lui a réservé un bel encadré pour celui qui a également fini 8ème au classement général du Ballon d’Or, le meilleur classement de l’histoire pour un joueur de seulement 17 ans. Même Rodri a déclaré hier soir que Lamine Yamal gagnerait lui aussi un jour le Ballon d’Or. Yamal évidemment titre L’Equipe. Le journal madrilène Marca est encore plus direct en parlant d’un génie et déjà d’une figure du foot.