Man City : Pep Guardiola revient sur son embrouille avec Kevin De Bruyne

La suite après cette publicité

«Tais-toi ! Tais-toi !» Voilà ce que Kevin De Bruyne s’était permis de dire à son coach Pep Guardiola, ce dernier lui reprochant de ne pas servir un partenaire. Un accrochage sans conséquence puisque Manchester City s’est baladé face au Real Madrid (4-0) et retrouvera donc l’Inter Milan en finale de la Ligue des Champions. Présent en conférence de presse avant de défier Chelsea, le technicien espagnol est d’ailleurs revenu sur cette embrouille. Au regard de ses propos, rien d’alarmant… bien au contraire.

«J’ai adoré la réaction de Kevin ! On se crie dessus et j’adore ça ! J’aime ça chez Kevin, j’aime ça ! Parfois, dans certains matches, c’est un peu plat et moi j’aime cette énergie. Ce n’est pas la première fois. On ne le voit pas, mais il m’a souvent crié dessus à l’entraînement et c’est ce dont nous avons besoin. C’est le football, ça peut arriver. Ce n’est pas du tout personnel. C’est le genre de chose qui doit arriver pour être compétitif et être une bonne équipe». La recette semble, quoi qu’il en soit, fonctionner… Pour rappel, les Citizens sont toujours en course pour signer un superbe triplé : Ligue des champions, Premier League et FA Cup.

À lire

LdC : Thierry Henry révèle que Kevin De Bruyne n’est pas bien