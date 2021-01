FA Cup : Manchester United se qualifie dans la douleur face à Watford

Le deuxième de Premier League accueillait à domicile le Watford d'Ismaila Sarr dans le cadre du 3e tour de la FA Cup. Les Red Devils démarraient en 4-2-3-1 avec une équipe profondément remaniée avec notamment Juan Mata, Lingard et Van de Beek au milieu de terrain et Mason Greenwood aligné en pointe. Et ça commençait fort pour MU avec une ouverture du score de la tête dès la 5e minute du capitaine Scott McTominay bien servi par Alex Telles sur corner.

Dans une rencontre peu emballante et malgré les entrées en jeu d'Anthony Martial et de Marcus Rashford, le score ne bougeait pas et se terminait sur ce court succès 1-0 de MU sur Watford. Mais l'essentiel était là pour les hommes d'Ole Gunner Solsjkaer, à savoir la qualification au quatrième tour de la FA Cup.