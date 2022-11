EdF : Noël Le Graët envoie un message fort à Hugo Lloris

Interrogé, pour le quotidien L'Equipe, sur la volonté d'Hugo Lloris de porter un brassard arc-en-ciel aux couleurs de la diversité durant le Mondial qatari, prévu du 20 novembre au 18 décembre prochain, Noël Le Graët a livré son avis sur la question. Une réponse qui ne devrait pas plaire au principal intéressé...

«On va en discuter. Mais j'aime autant qu'il ne le fasse pas. On va jouer dans un pays que l'on doit respecter. Mais s'il faut le porter, on le portera. Ce n'est pas que je ne suis pas favorable à ce brassard, mais quelques fois, je me dis que l'on veut être tellement donneurs de leçon qu'il faudrait regarder aussi ce qui se passe chez nous», a ainsi lancé le boss de la FFF.