Monaco veut tenter l’énorme coup Marcus Rashford

On ne sait pas précisément où jouera Marcus Rashford d’ici à la fin du mercato, mais ce dont on est à peu près sûr, c’est que l’international anglais devrait être l’un des gros dossiers de l’hiver. Poussé vers la sortie par Ruben Amorim et Manchester United, club qu’il avait rejoint il y a 20 ans lorsqu’il était encore un bambin, Rashford sait qu’il ne manquera toutefois pas de prétendants.

Ces dernières semaines, il se murmurait que l’Anglais plaisait énormément en Italie, où la Juventus, Côme mais aussi l’AC Milan suivent le dossier avec attention (Sergio Conceição a validé la piste à demi-mot hier en conférence de presse, et les Rossoneri seraient en pole position, ndlr). En Allemagne, Dortmund aurait apparemment manifesté un intérêt, mais sans prendre langue avec l’entourage du joueur, tandis qu’Arsenal aurait engagé des discussions avec Manchester United, mais encore à un stade préparatoire. Autrefois candidat, le PSG ne le serait aujourd’hui plus du tout, à la différence de… l’AS Monaco.

L’ASM veut se renforcer devant

Comme l’explique The Telegraph ce samedi, l’ASM aurait identifié Marcus Rashford comme un potentiel renfort pour la seconde partie de saison. Troisièmes de Ligue 1 et toujours engagés pour accrocher un barrage en Ligue des Champions (l’ASM est 16e), les joueurs d’Adi Hütter traînent certaines carences depuis plusieurs semaines offensivement, et cela se traduit par des résultats en berne (1 victoire sur les 8 derniers matches face à des équipes professionnelles). Embolo n’est plus aussi saignant et tueur qu’à ses plus belles heures, Ilenikhena semble encore trop vert pour espérer être titulaire, tandis que Balogun est blessé.

Logiquement, le prometteur Mika Biereth devrait prochainement débarquer en provenance de Sturm Graz, mais Monaco ne s’interdit pas de recruter sur les côtés. Selon The Telegraph, l’ASM apparaîtrait aujourd’hui comme un club à même d’offrir à Rashford une exposition pour retrouver la sélection anglaise. Les avantages fiscaux présentés par la Principauté pourraient être un argument de taille pour assumer le salaire considérable de Rashford, dont les revenus sont aujourd’hui estimés à près de 400 000€ par semaine. Reste à savoir sous quelle formule se décomposerait l’opération si elle se concrétisait. D’après le média britannique, Monaco serait en tout cas prêt à mettre les formes, même si un tel salaire semble difficilement assumable pour un club de L1, hors PSG.