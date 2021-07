PSG : Sergio Ramos a une partie de la recette pour remporter la Ligue des Champions...

La suite après cette publicité

Cette saison, la Ligue 1 aura le bonheur de voir une légende du football espagnol fouler ses pelouses, Sergio Ramos. Poussé vers la sortie par le Real Madrid malgré seize ans de présence chez les Merengues, le défenseur de 35 ans a débarqué au Paris Saint-Germain. Avec les Rouge-et-Bleu, l’Ibère tentera d’aider le club de la capitale à reconquérir le titre de champion de France laissé au LOSC. Mais Ramos devra surtout aider le PSG à réaliser le fantasme de QSI : remporter la Ligue des Champions.

Vainqueur à quatre reprises de la coupe aux grandes oreilles (2014, 2016, 2017, 2018), l’ex-Madrilène possède l’expérience et le vécu nécessaires pour cette conquête. Et malgré tous ses titres européens, Ramos est loin d’être repu. Interrogé par L’Equipe, l’Espagnol a confié qu’il voulait une cinquième Ligue des Champions et qu’aider « un club qui a 51 ans » à le faire serait « historique ».

Le collectif avant tout

Pour autant, le néo Parisien a avoué qu’il n’existait pas de recette miracle pour atteindre cet objectif, même si des principes de base sont à respecter. « Ah, si j'avais la recette qui garantissait le succès... (…) Avant, il y avait sans doute plus de différences entre les équipes. Ce dont je suis sûr, c'est qu'il faut qu'on travaille ensemble, qu'on rame tous dans la même direction et souvent, dans ce cas, on gagne. On va tout mettre en oeuvre pour y parvenir ».

Mettre en avant le sens du collectif, telle est donc la devise de SR4. Car pour l’Espagnol, l’esprit d’équipe est souvent bien plus fort que l’expérience. « L’expérience ne suffit pas toujours pour t'offrir la victoire. Dans le foot, il y a de nombreux facteurs qui influent sur le résultat. En fait, rien dans le foot ne te garantit le succès. C'est un défi collectif et c'est ce qui motive ». Alors que le PSG a souvent été critiqué pour son manque de collectif lors des grands rendez-vous, Ramos sera-t-il la pièce manquante pour remporter la Ligue des Champions ?