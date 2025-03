Le communiqué cinglant de l’OM qui flingue le Paris Saint-Germain et ses supporters

Hier soir, le Paris Saint-Germain a remporté le Classique face à l’Olympique de Marseille au Parc des Princes (3-1). Mais le match n’est pas encore terminé. Les Olympiens jouent les prolongations ce lundi. En effet, le clan Rabiot, qui faisait son grand retour dans la capitale, a décidé de se défendre et de régler ses comptes avec le PSG. Et c’est Véronique, la mère du joueur, qui a décidé de dégainer la première. Connue pour son fort caractère, elle n’a pas du tout apprécié les banderoles des supporters parisiens à son égard.

«Véronique, la sal…», «Loyauté pour les hommes, trahison pour les putes. Telle mère, tel fils. Vero, c’est lequel son vrai père ? Dehu, Fiorese, Cana ou Heinze ?», «Pu.. de mère en fils» : voici les messages envoyés par les fans parisiens. Au micro de France Info, elle a évoqué son indignation et annoncé vouloir répliquer. «Bien sûr, je vais déposer une plainte. Je ne comprends pas pourquoi le match n’a pas été arrêté. Je ne comprends pas pourquoi personne ne s’indigne. Je suis vraiment indignée, indignée, indignée vraiment de ce qui peut être dit, écrit, sans que personne ne réagisse.»

L’OM sort du silence

Son fils, Adrien, est également offusqué comme il l’a fait savoir sur Instagram. «Insulter une mère, et un père décédé… tout se paye un jour. Vous ne l’emporterez pas au Paradis. Croyez-moi. Nasser (Al-Khelaïfi), tu peux avoir tout l’argent du monde et même plus, la classe, ça ne s’achète pas.» Véritable traître aux yeux des fans du parisien, le joueur formé au club est remonté. Et il peut compter sur le soutien indéfectible de l’Olympique de Marseille, sa nouvelle maison, sa nouvelle famille.

Silencieux, le club phocéen est monté au créneau pour défendre son joueur et les siens après le traitement subi dans la capitale. Un communiqué de presse a ainsi été publié ce lundi en fin d’après-midi. «L’Olympique de Marseille condamne avec la plus grande fermeté les banderoles déployées et les chants injurieux, racistes et discriminatoires descendus des travées du Parc des Princes hier soir, lors de la rencontre face au Paris Saint-Germain. Les attaques personnelles visant notamment Adrien Rabiot et sa famille sont ignobles et inacceptables. Le club, qui tient à apporter tout son soutien et sa plus grande solidarité à son milieu de terrain ainsi qu’à ses proches, annonce s’associer à la plainte déposée contre X par la famille d’Adrien Rabiot. Encore une fois, l’OM tient à rappeler qu’il continuera de se montrer intransigeant et inflexible contre tout propos injurieux à l’encontre de son Club, de ses dirigeants, de ses salariés ou de ses supporters.»