PSG : Luis Enrique veut protéger Bradley Barcola

Présent en conférence de presse avant d’accueillir le RC Lens pour le compte de la 10e journée de Ligue 1, Luis Enrique est revenu sur le cas Bradley Barcola. Souvent loué mais également régulièrement critiqué - notamment pour son rendement sur la scène européenne - l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais cristallise toutes les attentions depuis son arrivée dans la capitale française. Face aux journalistes, le coach du PSG a rappelé l’importance de protéger les joueurs, à commencer par l’ailier français de 22 ans.

«Je ne sais pas jusqu’où il va aller et où je pourrais l’emmener. Mais ça m’est égal. Si jamais il passe 3 jours sans marquer, vous allez dire autre chose. C’est une course d’endurance. On avance petit à petit. Il y aura des hauts et des bas et quand il ne marquera pas, d’autres marqueront, c’est comme ça que ça marche. Aucun joueur ne doit porter une charge supplémentaire. Tout le monde doit protéger tout le monde. La pression est posée sur un joueur, mais combien de buts a marqué l’équipe ? C’est ce qui compte», a ainsi assuré le technicien espagnol.

