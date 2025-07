PSG : les révélations étonnantes sur l’échec Andrija Maksimović

Pendant plusieurs mois, le nom du jeune Andrija Maksimović a été associé au PSG. Véritable sensation du football serbe, le milieu offensif de 18 ans seulement était très courtisé. Comparé à Lionel Messi pour son profil de petit gaucher dribbleur, Maksimovic a inscrit 10 buts et délivré 10 passes décisives en 46 matches cette saison. Joueur de la même génération que Lamine Yamal, il avait d’ailleurs déjà croisé le fer plusieurs fois avec la star barcelonaise. Et c’est d’ailleurs lors d’un match de l’Euro U17 entre l’Espagne et la Serbie que le milieu serbe s’était révélé (1-1 score final, Lamine Yamal buteur, Andrija Maksimovic buteur).

La suite après cette publicité

De quoi taper dans l’oeil du PSG et de Luis Campos qui avait décidé de négocier avec le joueur et l’Etoile Rouge de Belgrade. Le dirigeant portugais avait même envoyé son bras droit Mark Jusuf pour observer et discuter avec le joueur. Finalement, il y a quelques jours, le PSG a finalement été doublé dans le dossier par le RB Leipzig. Le club allemand a déboursé environ 20 millions d’euros pour s’attacher ses services. Il a signé un contrat de 5 ans. Ce dimanche, le média serbe Mozzar Sport fait des révélations sur ce dossier et explique Maksimovic a bien dû trancher entre le PSG et Leipzig. C’était les deux derniers clubs encore en course.

Un prêt à Braga directement

Le jeune international serbe (8 sélections) a finalement préféré le projet sportif du RB Leipzig malgré une offre financière similaire ou presque du PSG. En effet, le quotidien serbe, par la voix de l’agent du joueur, révèle que le PSG de Luis Campos a proposé au joueur d’être immédiatement envoyé en prêt à Braga pendant un an. Un choix qui n’a pas vraiment convaincu le jeune joueur de 18 ans à peine qui sort de sa première grosse saison en professionnel. Il souhaitait intégrer le groupe pro du PSG et se faire une place petit à petit.

La suite après cette publicité

Son entourage a estimé que l’envoyer en prêt au Portugal n’allait pas spécialement être bénéfique pour son développement. La proposition du RB Leipzig de l’intégrer directement à l’équipe première en Bundesliga a visiblement convaincu le joueur qui a aussi longuement échangé avec le coach Ole Werner, ce qui a pesé dans la balance. Reste à savoir s’il a eu raison de privilégier le RB Leipzig. Seul l’avenir nous le dira mais pour le PSG, Luis Campos semble renforcer de plus en plus le lien avec Braga dont QSI détient des parts minoritaires.