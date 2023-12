Liga : Cadix accroche Las Palmas en fin de match

Pour le compte de la 17e journée de Liga, Cadix se déplaçait dans les Iles Canaries pour y défier Las Palmas. Un déplacement importantissime pour les visiteurs qui réalisent une première partie de saison difficile pour le moment comme en témoigne leur 18e place.

La suite après cette publicité

Classement général Liga # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 8 Getafe 25 17 1 6 7 4 21 20 9 Las Palmas 25 17 1 7 4 6 15 14 10 Valence 20 17 -4 5 5 7 18 22 11 Vallecano 20 17 -7 4 8 5 16 23 12 Osasuna 19 17 -7 5 4 8 19 26 13 Alavés 16 16 -6 4 4 8 14 20 14 Villarreal 16 16 -7 4 4 8 22 29 15 Majorque 15 17 -6 2 9 6 14 20 16 Cadix 14 17 -10 2 8 7 14 24 17 Séville 13 16 -4 2 7 7 20 24 Voir le classement complet

Et alors que Las Palmas a ouvert le score logiquement d’entrée de jeu grâce Francisco Crespo Pejiño (7e). Finalement, et après avoir poussé pendant plusieurs minutes, les visiteurs sont revenus grâce à l’inarrêtable Christopher Ramos (1-1, 83e). Ce nul donne un peu d’air aux joueurs de Cadix qui se hissent à la 16e place et sortent de la zone de relégation. Las Palmas reste neuvième.