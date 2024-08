FC Barcelone - Bilbao : les compositions officielles

Le Barça accueille Bilbao dans le cadre de la 2e journée de Liga. Vainqueur 2-1 la semaine dernière à Valence, le club catalan vise un nouveau succès ce samedi pour son premier match de la saison à domicile. En cas de résultat positif aujourd’hui, le Barça peut déjà mettre un peu de pression sur ses concurrents et prendre quelques points d’avance au classement. Ce match est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

La suite après cette publicité

Au niveau des compositions d’équipes, Hansi Flick opte pour un 4-2-3-1. Il reconduit quasiment le même onze que la semaine passée, Koundé latéral droit, Baldé à gauche avec une charnière Cubarsi-Martinez. Dans l’entrejeu, Pedri prend la place de Casado et accompagne Bernal. Enfin en attaque, Raphinha est en soutien de Lewandowski, Ferran Torres et Yamal occupent les ailes. Chez les Basques, c’est également un 4-2-3-1, Nico Williams fait son retour sur l’aile gauche, son frère Inaki est titularisé à la pointe de l’attaque. On fait dans le classique du côté de Bilbao pour ce déplacement en Catalogne.

Les compositions

FC Barcelone : Ter Stegen © - Koundé, Cubarsi, Martinez, Baldé - Bernal, Pedri - Yamal, Raphinha, F.Torres - Lewandowski

Bilbao : Padilla - Leku, Vivian, Alvarez, Berchiche - Prados Diaz, Vesga - Berenguer, Sancet, N.Williams - I.Williams ©