Stade de Reims - PSG : les notes du match

Alors que l'Olympique de Marseille a concédé sa première défaite de la saison sur sa pelouse, face à Ajaccio (1-2), le Paris Saint-Germain avait l'occasion de prendre le large en tête de la Ligue 1. Avec une équipe remaniée et la présence de Lionel Messi sur le banc, Paris se faisait bousculer à Auguste-Delaune, à l'image d'une reprise de Lopy (24e) et d'un enchaînement de Munetsi (35e). Côté PSG, Mukiele voyait son tir s'envoler (33e).

Mais au-delà des actions, c'est surtout l'expulsion de Sergio Ramos qui a beaucoup fait parler avant la mi-temps (40e). À dix contre onze pendant plus d'une mi-temps, Paris n'a forcément pas pu développer son jeu habituel et a subi les offensives champenoises, à l'image d'une grosse occasion de Zeneli, repoussée par Donnarumma, sur sa ligne (52e).

Il aura fallu attendre la 67e minute pour voir une frappe de Neymar qui aurait pu aller au bout, mais le Brésilien manquait le cadre. En fin de match, les Rémois poussaient pour réaliser un exploit, mais avait tout de même beaucoup de mal, même en supériorité numérique. Finalement, le PSG concède son deuxième nul de la saison avant le Classique contre l'OM, la semaine prochaine, mais reste en tête. Reims (14e) effectuera un déplacement périlleux à Lorient.

Le meilleur défenseur parisien en Champagne ce samedi, le meilleur tout court côté PSG. Il a multiplié les retours et les interventions décisives dans sa surface (6 dégagements, 4 tirs bloqués, 1 interception). Son omniprésence défensive a rassuré ses partenaires tout en leur faisant beaucoup de bien face aux assauts rémois. À noter sa difficulté à relancer balle au pied. L'essentiel était clairement ailleurs.

Balogun (5,5) : orphelin de Junya Ito, son coéquipier privilégié, Folarin Balogun avait la dure tâche de peser sur le défense parisienne. Contraignant Gianluigi Donnarumma à se coucher rapidement sur une frappe dangereuse (35e), le joueur prêté par Arsenal a tout de même vécu une soirée frustrante, assez peu touché et obligé de décrocher pour tenter de recevoir quelques rares ballons. Surpassant Danilo Pereira, il a cependant failli faire chavirer Auguste Delaune à cinq minutes du terme de la rencontre.

Zeneli (6,5) : auteur d'un début de match convaincant au cours duquel il aura beaucoup provoqué ses adversaires, le Kosovar a été victime du défaut de ses qualités, perdant notamment 9 des 22 ballons qu'il a touchés lors du premier acte. Longtemps blessé la saison passée, il semble avoir retrouvé l'intégralité de ses moyens, comme en a témoigné son magnifique dribble sur Fabián Ruiz, suivi d'une frappe vicieuse, en début de second acte. Remplacé par Kamory Doumbia (79e) .

Munetsi (5,5) : à l'image de nombre de ses coéquipiers, le Zimbabwéen s'est essayé à la frappe de loin, sans succès (29e, 58e). Averti peu avant la mi-temps (40e), il est le milieu de terrain champenois ayant touché le moins de ballons (30), mais s'étant également montré le plus précis de ce dernier (88% de passes réussies, à égalité avec Matusiwa).

Lopy (5) : il est le milieu rémois ayant été confronté au plus grand nombre de duels (12), n'en remportant cependant que trop peu (4). Tentant sa chance à de nombreuses reprises (4), il n'aura finalement été inquiétant que sur sa première frappe, finalement un petit peu trop enlevée (23e). Remplacé par Nathanaël Mbuku (83e)

Matusiwa (6) : pointe basse du triangle du milieu de terrain, Azor Matusiwa est parvenu à combiner jeu défensif et apport offensif pour délivrer une bonne performance face au PSG. En difficulté individuelle face aux arabesques de Neymar, il a régulièrement été contraint à la faute par le numéro 10 parisien. Bon dans le jeu long (5 passes sur 6 réussies), il a proposé de nombreux efforts sur l'intégralité de l'aire de jeu.

Agbadou (6) : positionné au centre de la défense à trois du Stade de Reims, l'Ivoirien aurait pu offrir l'avantage aux siens juste avant la pause (45e+1). Costaud sur le plan défensif, précis dans son jeu de transmission, il a également été auteur d'interventions décisives, coupant notamment un possible ballon dangereux à l'heure de jeu.

Diouf (6,5) : impérial sur une frappe puissante de Fabián Ruiz au crépuscule du premier quart d'heure (13e) et décisif devant Kylian Mbappé (33e), il n'a ensuite pas été inquiété par le coup-franc cadré de Neymar (63e). Il a ensuite eu le bonheur de voir la frappe du Brésilien flirter avec son poteau droit (67e). Un match costaud.

Donnarrumma (6,5) : dans la continuité de ses dernières prestations, le gardien italien a assuré sur sa ligne devant Munetsi (35e), Zeneli (52e), Flips (69e) et Van Bergen (82e).

Danilo (7) : notre homme du match, voir ci-dessus.

Marquinhos (6) : le capitaine du PSG a réalisé un match correct à Auguste Delaune. L'international brésilien a veillé au grain dans la couverture, avant d'avoir plus de travail au duel après l'expulsion de Sergio Ramos (41e). On ne l'a toutefois pas senti aussi serein et impérial que ces dernières années, à l'image de son début de saison globalement mitigé.

Ramos (non noté) : scenario cruel pour l'expérimenté défenseur central espagnol. Costaud dans les duels (5/6) et serein comme à son habitude, l'ancien capitaine du Real est rentré au vestiaire plus rapidement que prévu. D'abord averti pour contestation après une faute qui n'existait peut-être pas du tout, SR4 a ensuite été directement expulsé par Pierre Gaillouste pour des raisons encore obscures (41e).

Mukiele (5,5) : rencontre appliquée pour l'ancien Montpelliérain. Défensivement, il a bien protégé son couloir et sa surface. Offensivement, il a tenté de faire la différence avec de nombreuses projections vers l'avant. Il doit toutefois mieux faire après une frappe de Mbappé (33e), alors que sa frappe s'est envolée après la pause (51e).

Ruiz (4,5) : l'ancien milieu du Napoli a affiché un visage intéressant sur la pelouse de Reims, et ce alors que la rencontre n'était pas simple à aborder. L'Espagnol, dont la qualité technique a fait quelques différences dans l'entrejeu, a buté sur Diouf (13e) avant de disparaître offensivement au fil de la rencontre.

Verratti (6) : comme a son habitude, l'international italien s'est montré précieux, aussi bien par ses retours défensifs (3/4 au duel) que par sa qualité de relance pour ressortir le ballon. Averti pour contestation après le rouge de Ramos (42e), Petit Hibou a été remplacé à la mi-temps par précaution par Vitinha (5), qui, sans être ni incroyable ni catastropphique, n'est pas vraiment sorti du lot dans un scénario délicat après le rouge reçu par Ramos.

Bernat (6) : la partie de l'ancien latéral gauche du Bayern avait bien débuté. Il avait affiché un visage plutôt offensif et séduisant, à l'instar de son bon centre devant le but rémois qui aurait pu être décisif (2e). La physionomie du match l'a forcé à être plus défensif, un secteur où il a bien fait son job (6/6 au duel, 3 dégagements, 1 interception).

Soler (5,5) : pour sa première titularisation, l'ancien du Valencia CF s'est montré présent dans les intervalles pour ses partenaires. L'international ibérique avait sûrement rêvé mieux pour sa grande première en L1 avec le PSG. Le scénatio de la partie l'a ensuite contraint à beaucoup défendre pour aider ses partenaires, au détriment de son impact offensif. Remplacé par Neymar (57e). Il doit mieux faire sur cet excellent service de Mbappé (67e).

Mbappé (5) : légèrement malade ces derniers jours, le champion du monde 2018 va rentrer dans la capitale très frustré. Il n'a pas réussi à faire la différence, malgré plusieurs tentatives. Il a buté sur Diouf (33e), étant bien encadré par la défense rémoise pour le reste. Sa transmission idéale pour Neymar aurait pu (dû) être décisive si le Brésilien avait cadré (64e).