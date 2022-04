Bayern Munich : la réaction dépitée de Thomas Müller

Le Bayern est tombé pour une deuxième année consécutive en quart de finale de la Ligue des Champions. En 2020-2021, c'était face au PSG, le perdant de la finale précédente, et cela n'avait rien de déshonorant. Mais cette saison, c'est Villarreal, adversaire plus modeste sur le papier, qui a fait chuter la formation désormais entraînée par Julian Nagelsmann. Un Nagelsmann qui avait fait preuve d'arrogance, de l'avis général, après sa déclaration en conférence de veille de match.

« Nous avons fait beaucoup d'erreurs à l'aller. Ils en ont fait une : nous laisser en vie. Et nous devons les punir pour ça », avait-il lancé. La punition, Villarreal l'a superbement esquivé, pour finalement infliger une élimination cinglante au club bavarois, grâce à un but de Chukwueze à la 88e minute. Et la déclaration de Nagelsmann n'était clairement pas passé inaperçue chez les Espagnols...

Moreno n'a pas oublié Nagelsmann...

A l'issue de la rencontre, l'attaquant Gerard Moreno a déclaré : « ces commentaires nous ont servi de motivation. Aujourd'hui, ils ont fait l'erreur de nous laisser en vie et nous en avons pris avantage. Ce que l'équipe a fait est formidable ». Comme souvent côté Bayern, c'est Thomas Müller qui a confié le premier son sentiment. « C'est terriblement frustrant de concéder ce but à la fin malgré une bonne performance de notre part. On a joué un bon match. Nous devons nous reprocher de n'avoir marqué qu'un but. Le 1-1 ne représente pas la physionomie de la rencontre », a-t-il commencé par dire.

« Je ne sais pas quoi dire d'autre. Cette défaite est extrêmement difficile à accepter, très difficile », a-t-il conclu. Le Bayern Munich n'a désormais plus que la Bundesliga à aller chercher cette saison. Un championnat où il dispose de 9 points d'avance sur le Borussia Dortmund, qu'il rencontrera dans 10 jours. Reste à savoir si le club bavarois saura redresser la tête après ce coup de bambou particulièrement inattendu dans ses rangs...