Coupe de France : le tirage au sort complet du 5e tour

Avant les championnats nationaux, la Coupe de France a repris dès cet été avec l’entrée en lice des tout premiers clubs amateurs. Durant ce dernier week-end de septembre, avec l’entrée en lice des équipes de National 2, les équipes jouaient leur 4e tour, ouvrant donc la voie au tirage au sort du stade d’après. Ce 5e tour est un peu spécial puisque 18 clubs de National rejoignent les survivants. D’ailleurs, plusieurs équipes de N2 n’ont pas réussi à atteindre le tour suivant.

Outre l’Hyères FC, éliminé par Istres (N2), six clubs de N2 ont été éliminés par une équipe de rang inférieur, notamment le FC Annonay (R3), qui a éliminé aux tirs au but la formation d’Andrézieux-Bouthéon (N2). Les Girondins de Bordeaux seront bien au rendez-vous du cinquième tour de la Coupe de France. Sud-ouest affirme que la réserve posée par le club de Seudre Océan a été rejetée. Place désormais au tour suivant, où les 40 rencontres se dérouleront les 12 et 13 octobre 2024.

Le tirage au sort complet du 5e tour :

Ligue Nouvelle-Aquitaine :

CMO Bassens (R2) - Girondins de Bordeaux (N2)

CO La Couronne (D1) - FC Marmande 47 (R2)

Aviron Bayonnais (N3) - Arin Luzien (R1)

FC Coeur Medoc Atlantique (R2) - FC Portes entre Deux Mers (R2)

AS St. Pantaléon de Larche (R2) - JA Biarritz (R2) ou Bassin d’Arachon (N3)

US Lège Cap Ferret (N3) - ESA Brive (R1)

Jeunesse Villenavaise (R1) - Boé Bon Encontre (R1)

Ligue Hauts-de-France :

AS Radinghem (D2) – RC Calais (N3)

AS Gamaches (R3) – US Boulogne Côte d’Opale (National)

FA Arras (R1) – US Breteuil (R2)

AS Etaples (R2) – USO Bruay-la-Buissière (R3)

SC Bailleul (R3) – FC Liancourt-Clermont (R2)

US Chantilly (N2) – FC Chambly Oise (N2)

Orry-la-Chapelle (D2) – ES Genech (R3)

CO Le Touquet (R3) – AFC Creil (R3)

OS Villeneuve Flers (D1) – Cysoing WB EC (D1)

Hermes Berthecourt (D1) – SC Recques-sur-Hem (D1)

US Annezin (D1) – Stade Béthune (R1)

US Pays de Saint-Omer (R1) – US Esquelbecq (R2)

Lomme Délivrance SC (D1) – US Nogent/Oise (R2)

JS Longuenesse (R3) – ESC Longueau (R1)

US Daours (D2) – US Pas-en-Artois (D3)

JS Miannay (R3) – Calais Beau Marais (R1)

Stade Lezennes (D1) – US Pays du Valois (N3)

Dunkerque Malo (R2) – US Vimy (N3)

US Ascq (D1) – USM Senlis (R2)

US Lille Carrel (D1) – US Saint-Maximin (R2)

US Gouvieux (R2) – Portugais Amiens (R1)

AS Sin-le-Noble (D1) – FC La Madeleine (D1)

FC Seclin (R2) – US Choisy au Bac (R1)

FC Raismes (R2) – US Maubeuge (R1)

Neuville-en-Ferrain (R2) – US Tourcoing (R1)

USO Meurchin (R3) – US Laon (R1)

Wasquehal Football (N2) – Olympique Saint-Quentin (N3)

Olympique Maroilles (D1) – ES Caudry (R2)

SC Douai (R3) – CAS Escaudœuvres (R3)

US Crépy-en-Valois (R3) – UF Lambersart (R2)

US Guignicourt (D1) – CG Haubourdin (R3)

AFC Compiègne (R1) – Valenciennes FC (National)

FC La Capelle (D2) – RC Roubaix (R2)

Stade Ressons-sur-Matz (D1) – AS Noyelles-sous-Lens (R2)

SC Aniche (D1) – Entente Feignies-Aulnoye FC (N2)

RC Labourse (D1) – SC Le Cateau (D2)

AS Beaurevoir (D1) – US Pays de Cassel (N3)

ES Bully-les-Mines (R2) – AS Beauvais Oise (N2)

ES Lambres-lez-Douai (R2) – Anstaing-Chéreng (R3)

US Hordain (R3) – Saint-Amand FC (R1)

AC Le Nouvion (D3) – AS Hautmont (R3)

CS Avion (R2) – Croix Iris FC (N3)

Ligue Corse :

FC Borgo (N2) – USC Corte (N3)

FC Balagne (N3) – Sud FC (R1)

AS Cargese (R3) – S.V.A.R.R. (R1)

SC Bocognano Gravona (R1) – AS Furiani Agliani (N2)

Ligue Pays de la Loire :

Les Sables FCOC (R1) - La-Roche-sur-Yon VF (N2)

Saint-André-des-Eaux (R3) - L’Hermenault (R3)

Vertou USSA (N3) - Le-Poiré-sur-Vie (N2)

Montsurs (R3) - Le Fuilet Chaussaire (D1)

Segré ES (R2) - Saint-Philibert Grand Lieu (N3)

La-Roche-sur-Yon ESO (N3) - Pouzauges Bocage (R1)

Les Essarts FC (R3) - Saint-André Saint-Macaire (R2)

Saint-Philibert Réorthé JA (D3) - Sainte-Cécile Saint-Martin (R3)

Le Fief Gesté FC (D2) - Mareuil-sur-Lay (R1)

La Suze Roeze (R2) - Louverne Sports (R3)

Change US (R1) - Voltigeurs de Châteaubriant (N2)

Ambrières Cigné (R3) - Le Mans (N)

Beaumont SA (R3) - La Châtaigneraie (N3)

Mamers (R3) - Saint-Julien Divatte (R1)

Brissac Quincé (R2) - Sablé-sur-Sarthe (N3)

Cholet (R3) - La Flèche (R2)

Monce-en-Belin (R3) - Bournezeau Saint-Hilaire (D1)

Sucé-sur-Erdre (D1) - La Baule Pouliguen (R1)

Bonnetable Patriote (R3) - Saumur OFC (N2)

Pellouailles Corze (R2) - Murs Eurigné (R2)

Saint-Nazaire (R1) - Les Herbiers (N2)

Saint-Pierre Port Brillet (D1) - Fontenay Le Comté (N3)

Ligue Bretagne :

US Tregunc (R1) - Guipavas (R1)

Quimper Ergue Armel (R2) - GSY Bourg Blanc (R2)

FC Lannion (N3) - Stade Briochin (N2)

Entente du Trieux FC Pontrieux (R2) - Stade Paimpolais (R2)

CS Penmarch (R3) - US Montagnarde (R1)

CEP Lorient (R2) - Amicale Italia Bretagne (R3)

AS Uzel Merleac (R3) - FC Lampaulais (R3)

SC Morlaix (R2) - Auray FC (R2)

FC Pont L’Abbé (R2) - Saint-Pierre-de-Milizac (N3)

FC Plouagat Chate Lanrodec (D1) - Locminé (N2)

FC Belugas Ria d’Etel (R3) - Landi FC (R3)

En Avant de Saint-Renan (R1) - Ergue Gaberic (R2)

Sizun Le Tréhou (R2) - FC Baud (R2)

JS Plogastel (D1) - DC Carhaix (R3)

Plaintel (R2) - US Concarneau (N)

CS Pledrannais (R2) - US Saint-Malo (N2)

AS Retiers-Coesmes (R2) - Dinan Lehon FC (N2)

CS Bignannais (R2) - Bocage FC (R3)

US Châteaugiron (R2) - AS Vitré (N3)

Garde Saint-Cyr Moreac (R3) - COBSP Saint-Brieuc (R1)

RC Dinan (D1) - CPB Brequigny (R1)

ES Plescop (R2) - Jeanne d’Arc de Balazé (R3)

Espérance de Rennes (D1) - ASC Romagne Les Landes (R3)

FC Dinardais (R2) - FC Lamballe (R1)

ES Saint-Avé (R3) - Vannes OC (N3)

Stade Pleudihennais (R2) - TA Rennes (N3)

Les Enfants de Guer (R3) - FC Bruz (R2)

Combourg SC (D1) - Ruffiac Malestroit (R2)

OC Cesson (N3) - RC Rannée-La Guerche-Drouges (R1)

FC Beauregard Rennes (R2) - AS Ginglin-Cesson (R1)

Ligue Centre-Val de Loire :

Touvent Châteauroux (D1) - FC Tours (R1)

OC Tours (D2) - ES Bourgueil (D1)

US Châteauneuf-sur-Loire (N3) - Blois (N2)

US Monnaie (R1) - FC Chambray (R1)

AC Loches (D1) - Saint-Pryve Saint-Hilaire (N2)

FC Ouest Tourangeau 37 - FC Vierzon (N3)

AS Portugais de Bourges (R2) - J3S Amilly (R1)

US Argenton le Pechereau (R3) - US Orléans (N)

FC Montlouis (N3) - FC Drouais (R1)

AS Contres (R3) - ES Moulon Bourges (N3)

ES Nogent-le-Roi (R3) - Sologne Olympique Romorantin (N3)

Chartres (N3) - Saint-Cyr-sur-Loire (R1)

Ligue Occitanie :

AS Béziers (R1) - FC Lavaur (R2)

SC Anduze (R3) - Rodéo FC (R1)

Olympique Alès (N3) - Balma (R1)

FC Trèbes (R3) - Biars Bretenoux (R1)

Bagnols Pont (R2) - US Conques (R2)

US Pibracaise (R2) - JS Bassin Aveyron (R3)

Élan Marivalois (D1) - Colomiers (N3)

Saint-André Sangonis (R3) - Muret (R1)

Saint-Orens (R3) - FC 2 Rives 82 (R1)

AS Lattes (R2) - AS Bressols (R2)

FCCSL (R3) - Tarbes Pyrénées Foot (R1)

Aimargues (R2) - Nîmes (N)

Blagnac (N3) - Montauban (R1)

Sussargues (D1) - Semeac (R3) ou Fenouillet (R3)

L’USJ FC (R1) - Pamiers (R3) ou Leguevin (R2)

Racing Perpignan (D1) - Le Grau du Roi (R1)

Bruguières (D3) - Canet Roussillon (N3)

Saint-Estève Perpignan (R1) - Agde (N3)

FU Narbonne (R1) - Beaucaire Stade 30 (N3)

FC Comtal (R2) - Alberes Argelès (N3)

Ligue Normandie :

AS Trouville Deauville (R1) - FC Rouen (N)

Condé (R3) - Bolbec (R1)

Serquigny Nassand (R2) - Cherbourg (R2)

Deville Maromme (R2) - Quevilly (N)

Darnetal (R3) - Maladrerie (R1)

Agon Coutainville (R2) - Mondeville (R2)

Grand Quevilly (R3) - Villers Bocage (R2)

Jiyan Kurdistan (D1) - Villers Houlgate (N2)

FC Bayeux (R1) - Dives Cabourg (N3)

Flerien (N3) - AF Virois (N3)

Trefilerie Neiges (R2) - AVT Caen Football (N3)

Argentan (R3) - US Alençonnaise (N3)

Tourlaville (R2) - Caudebec Saint-Pierre (R3)

FC des Etangs (R2) - FC du Pays Aiglon (R3)

Olympia’Caux Foot (R2) - Saint-Marcel (R1)

Canteleu (D1) - Honfleur (R3)

Tessy-Moyon (R3) - US Avranches (N2)

FC Saint-Julien (R2) - Saint Lô Manche (N3)

Ligue Auvergne Rhône-Alpes :

FC Espaly (N3) - Moulins Yzeure (N3)

Roanne (R3) - Montluçon (R1)

US Mozac (R2) - Saint Amant et Tallende (R3)

US Issoire (R2) - US Vallée de l’Authre (R2)

FC Clermont Métropole (D1) - US Brioude (R1)

AS Montferrandaise (R3) - US Monistrol-sur-Loire (R1)

US Murataise (R3) - GOAL (N2)

US Beaumontoise (R2) - Fraternelle Le Cendre (R2)

Monetay-sur-Allier (D3) - Lempdes (R2)

FC Riomois (R1) - AS Domeratoise (R1)

Aurillac FC (R1) - Le Puy Foot 43 (N2)

Sauveteurs Brivois (R3) - Saint Yorre le Vernet (D1) ou AS Dompierroise (R3)

US Bussières (D2) - Valence FC (R3)

Savigneux-Montbrison (R2) - Olympique Lyon Sud (R2)

Sous Ecoles Laïque Saint-Priest (R3) - AS Saint-Priest (N2)

Saint-Just Saint-Rambert (R3) - La Tour Saint-Clair (R2)

Firminy Insersport (R1) - Misereux Trevoux (R2)

FC Pays Voironnais (D1) - Entente Crest Aouste (R1)

CO Donzerois (D2) - Sud Ardèche Foot (R2)

FC Annonay (R3) - Bourg-en-Bresse Peronnas (N)

FC Roche Saint-Genest (R3) - Valence (R1)

Atom’Sports Pierrelatte (R3) - ES Beaumonteleger (D1)

AS Guerens Genouilleux (D2) - FC Portois (D2)

US Feurs (R1) - FC Bourgoin Jailleu (N3)

Venissieux FC (R2) - Hauts Lyonnais (N3)

L’Etrat La Tour Sportif (R2) - FC Limonest Dardilly Saint-Didier (N3)

AS Sallanches (D1) - Poisy (D2)

FC Ballaison (D1) - Chambéry Savoie (N3)

Montchat Lyon (R2) - Colombier-Satolas (R3)

Formafoot Bièvre Valloire (D2) - Viriat (R3)

Montreal-La Cluse (R3) - Annecy-le-Vieux (R2)

Lyon La Duchère (N3) - Villefranche Beaujolais (N)

Foron (R2) - Domarin (R3)

Vareze (R3) - Cluses Scionzier FC (R1)

Buers Villeurbanne (D1) - Aix FC (R2)

Stade Amplepuisien (R2) - Rumilly Vallières (N2)

Sud Lyonnais Foot (R2) - Marboz (R3)

Centre Dombes Foot (D2) - Allobroges Asafia (R2)

Seynod (R3) - Seyssinet Pariset (N3)

Saint Cyr-Collonges-Mont d’Or (R1) - FC Vaulx-en-Velin (R1)

Ligue Grand-Est :

AS Les Coteaux (R3) - US Sarre Union (N3)

FC Devant les Ponts (R3) - Hombourg Haut (R1)

US Reipertswiller (R1) - FC Sarreguemines (N3)

US Nousseviller (R2) - AS Hoerdt (R2)

Saint-Avold (R2) - Weyersheim (R1)

Schirrhein (R2) - FC Freyming (R2)

US Forbach (R1) - CA boulay (R2)

FC Wingersheim (R3) - US Oberlauterbach (R1)

FC Seltz (R3) - ESAP Metz (R3)

SC Roeschwoog (D2) - FCSR Haguenau (N2)

AS Droupt Saint-Basle (D2) - US Raon-l’Etape (N3)

Eurville Bienville (R3) - AS Nancy Lorraine (N)

FC Romilly Champagne (R3) - Saint-Dié Kellermann (R2)

Centre Ornain (R2) - FC Luneville (R1)

US Eclaron (R1) - AC Blainville-Damelevières (R3)

GS Neuves Maisons (R1) - FC Saint-Meziery (R1)

Bulgneville Contrexeville Vittel (R3) - Villers-lès-Nancy (R2)

Behonne Longeville (R2) - SAS Epinal (N2)

SC Marnaval (R1) - ES Golbey (R2)

SC Sezannais (R3) - FC Chaumont (R1)

Sedan Ardennes (R2) - Thaon (N3)

Cernay Berru Lavannes (R2) - US Thionville Lusitanos (N2)

Charleville Prix (N3) - Fagnières (R1)

Crusnes Audun (D2) - Reims Murigny (R2)

Algrange (R2) - Blenod (R3)

Tinqueux Champagne (R3) - Uckange (R1)

Bogny (R1) - Cormontreuil (R1)

Villerupt Thil (R1) - Hettange Grande (R2)

Dieulouard (R3) - Etain Buzy (R3)

Hagondange (R1) - Amanvillers (R2)

AS Guemar (R3) - Strasbourg FCOSK06 (N3)

Blotzheim (R2) - Illzach Modenheim (R1)

Eschau (R3) - Biesheim (N2)

Hagenthal Wentzwiller (R3) - Koetzingue (R1)

Sundhoffen (R1) - SR Colmar (N3)

US Wittenheim (R2) - Still Mutzig (R1)

Aspach Le Haut (D2) - Ostheim Houssen (R3)

Strasbourg Robertsau (R2) - Illkirch Graffenstaden (R1)

Obernai (R2) - ASTR Wittenheim (R3)

FC Pays Rhenan (R3) - FC Mulhouse (R1)

Ligue Paris Ile-de-France :

FC Brétigny (N3) - Val Yerres Crosne (R1)

JA Drancy (N3) - US Villejuif (R1)

US Saint-Denis (R1) - Entente Sannois-Saint-Gratien (N3)

FC Vauréal (D2) - Paris 15 AC (R2)

Bailly Noisy (D1) - FC Cergy Pontoise (R1)

FC Moldavie (D3) - Le Mée Sports (R1)

ES Herblay (D2) - Linas-Montlhéry (N3)

Charenton (R2) - Paris 13 Atlético (N)

Clichy-sur-Seine (D1) - FC Aubervilliers (N2)

Bonneuil (D1) - FC 93 Bobigny (N2)

Houilles AC (R1) - Noisy-le-Sec Olympique (R2)

FC Montrouge 92 (R1) - CO Vincennes (R2)

PUC (D1) - FC Plessis Robinson (R1)

Orsay Bures (D1) - FC Versailles (N)

FC Argenteuil (R2) - FC Fleury 91 (N2)

Villennes Orgeval (D2) - Racing CF (N3)

FC Tremblay (R2) - Puteaux (R2)

Courbevoie Sports (R2) - Neuilly-sur-Marne (N3)

FC Evry (D1) - Ulis CO (R1)

ES Vitry (D2) - Montereau (D1)

FC Mantois 78 (R1) - US Créteil Lusitanos (N2)

Meaux Academy (R2) - ACBB (R2)

Ligue Bourgogne Franche-Comté :

Digoin FCA (R3) - Montceau Foot (R2)

Paray-le-Monial (R2) - Chalon-sur-Saône (R1)

La Chapelle de Guinchay (R1) - Dijon ASPTT (N3)

UF Mâcon (N3) - FC Sens (R1)

Bourbon-Lancy (R3) - Gueugnon (N3)

Avallon (R2) - FC Montceau Bourgogne (N3)

Mercurey (D1) - Is/Selongey (R1)

USC Dijon (R1) - Dijon FCO (N)

Coulanges-lès-Nevers (D1) - Sud Foot 71 (R3)

FC Rochefort Athletic (R3) - FC Valdahon Vercel (R1)

Exincourt Taillecourt (R3) - L’Isle sur le Doubs (R2)

FC Grandvillars (R1) - Pays Maichois (R2)

CA Pontarlier (N3) - FC Vesoul (R1)

FC Champagnole (R1) - Jura Sud Foot (N2)

AS Audincourt (R1) - 4 Rivières (R2)

FC Tilles (D1) - Jura Dôlois (N3)

AS Levier (R2) - ASM Belfort (N3)

AS Espérance Besançon (D2) - Sochaux (N)

Ligue Méditerranée :