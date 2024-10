CdF : Bordeaux ne sera finalement pas disqualifié

Il y a quelques jours, les Girondins de Bordeaux (National 2) défiaient l’équipe de Seudre Océan (District) dans le cadre du 4e tour de la Coupe de France. Les Bordelais s’étaient largement imposés dans ce match (5-0) pour accéder au prochain tour. Mais voilà, en fin de rencontre, le coach bordelais Bruno Irles avait été contraint de faire entrer en jeu le gardien Over Mandanda en tant que milieu de terrain, numéro 16 sur le dos. Problème, le règlement de la Coupe de France qui stipule que seul un gardien remplaçant peut entrer en jeu avec le numéro 16.

La suite après cette publicité

Une erreur qu’a voulu exploiter le club de Seudre Océan qui s’est empressé, le lendemain de la rencontre, de déposer une réclamation auprès de Ligue de Nouvelle-Aquitaine pour faire disqualifier Bordeaux et ainsi passer au prochain tour. De son côté, Bordeaux s’était justifié en expliquant avoir eu l’autorisation avant le changement par le délégué du match. Ce vendredi, Sud-Ouest annonce que la réclamation de Seudre Océan a été rejetée par la commission juridique de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine. La commission a estimé que Seudre Océan aurait dû déposer une réserve technique directement après le match puisque les changements concernent l’arbitre. Or, Seudre a déposé une réclamation le lendemain seulement. Le quotidien régional explique ainsi que la LFNA ne s’est pas prononcée sur le fond de l’affaire mais a constaté un vice de forme et a donc rejeté cette réclamation. Bordeaux jouera bien le prochain tour de la Coupe de France et connaitra son adversaire lundi soir.