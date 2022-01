L'OM souhaite décaler son déplacement à Troyes

Dans le cadre de son match retour de barrages de Ligue Europa Conférence, l'OM se déplacera en Azerbaïdjan le jeudi 24 février prochain pour y affronter le FK Karabagh. Alors que la rencontre aller pourrait ne pas se jouer au Vélodrome, le match retour pose également d'autres problèmes aux dirigeants marseillais. En effet, trois jours plus tard, l'OM est censé se déplacer sur la pelouse de Troyes pour le compte de la 26ème journée de Ligue 1.

Une opposition prévue le dimanche 27 février à 13 heures mais une programmation qui n'est clairement pas au goût des Olympiens. Avec un long voyage quelques jours plus tôt et sept heures de vol pour rentrer en France, le club marseillais a donc demandé que soit repoussée en soirée sa rencontre à Troyes. Si la réflexion se pose d'ores et déjà du côté du diffuseur Prime Video, la Ligue confirme que «des discussions sont en cours» précise L'Equipe.