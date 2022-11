Coupe du monde 2022 : et une polémique de plus pour le Qatar !

La suite après cette publicité

La compétition n'a même pas encore commencé que les polémiques entourant la Coupe du monde 2022 font couler l'encre à flot ces derniers jours. Déjà très controversé, le Mondial 2022 au Qatar, qui débutera officiellement ce dimanche par un Qatar - Équateur à 17 heures, est plus que jamais dans l'œil du cyclone. Les polémiques s'accumulent en tout cas dangereusement autour de l'organisation de la plus prestigieuse des compétitions.

Dernièrement, il était impossible de passer à côté des "faux" supporters dans l'émirat, des fans étrangers en réalité mobilisés par le comité d'organisation pour mettre de l'ambiance au Qatar à l'arrivée des différentes nations, mais aussi tout au long du tournoi tout en générant du contenu positif sur les réseaux sociaux. The Guardian révèle justement à ce sujet ce vendredi que ces personnes ne seront finalement tout bonnement pas remboursées par le Qatar !

Encore une polémique pour le Qatar

Le quotidien britannique explique que ces supporters, qui se sont vus offrir le voyage, l'hébergement ainsi qu'une place pour la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde, ont été informés par les autorités qataries qu'elles ne percevraient pas leurs indemnités journalières. La mauvaise image dégagée par ce système mis en place par le Qatar (le paiement de "faux" supporters) semble avoir motivé le comité d'organisation à rétropédaler.

« En raison des récents développements dans les médias, nous tenons à protéger nos fans visiteurs des déclarations erronées et mal informées concernant "les fans recevant un paiement pour le voyage". En conséquence, l'indemnité journalière ne sera malheureusement plus versée. L'allocation était destinée à augmenter légèrement vos fonds personnels pour vous aider à prendre des rafraîchissements pendant votre séjour. Nous vous avons demandé dès le départ d'apporter des fonds suffisants pour couvrir vos propres frais de subsistance et nous nous sommes engagés à couvrir les vols, l'hébergement et les billets pour le match d'ouverture », peut-on lire dans le mail reçu par les fans concernés qu'a pu consulter le média anglais.

Des supporters maintenant en difficulté financière

Problème, certains fans ont appris cette fâcheuse nouvelle alors qu'ils terminaient leurs valises pour se rendre au Moyen-Orient et que d'autres en dépendaient carrément. Nos confrères du Guardian prennent l'exemple d'un homme ayant avancé l'entretien de sa voiture en comptant sur les indemnités qu'il était censé recevoir de la part de l'émirat. Cette nouvelle révélation devrait encore un peu plus alimenter les nombreuses critiques autour de cette Coupe du monde 2022, lors de laquelle, contre toute attente, les fans ne pourront pas consommer d'alcool autour des stades.