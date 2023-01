Bayern : les premiers mots de João Cancelo

La suite après cette publicité

C’est l’un des gros mouvements surprise de cette fin de mercato hivernal 2023. João Cancelo (28 ans) a quitté Manchester City pour rejoindre le Bayern Munich, sous la forme d’un prêt avec option d’achat (estimée à 70 M€) jusqu’à la fin de la saison. Officialisé ce mardi midi comme nouveau latéral du Rekordmeister, l’international portugais a livré ses premiers mots. « Le FC Bayern est un grand club, l’un des meilleurs au monde, et c’est une énorme motivation pour moi de jouer maintenant aux côtés de ces joueurs extraordinaires dans une équipe, a d’abord lâché Cancelo dans le communiqué du club bavarois. Je sais que ce club, cette équipe vit pour les titres et gagne des titres chaque année. Je suis aussi motivé par la soif de succès. Je ferai de mon mieux pour le FC Bayern. »

Et le Portugais de poursuivre, lors de sa présentation officielle à la presse, niant en bloc les rumeurs évoquant une rupture avec Pep Guardiola. « C’est un très bon sentiment. J’ai saisi cette chance quand elle s’est présentée. Je connaissais ce grand club et je voulais saisir cette opportunité. Je veux commencer à m’entraîner avec mes nouveaux coéquipiers dès que possible. J’ai hâte pour commencer. Je n’ai pas eu beaucoup de temps de jeu ces dernières semaines, ce qui a influencé ma décision. Cela n’a rien à voir avec ma relation avec Pep. Je voulais vraiment me lancer dans cette nouvelle aventure à un tel un club avec une si grande histoire, c’est un rêve pour moi. »

