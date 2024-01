20 pépites à suivre lors de la Coupe d’Asie 2023

Alors que la Coupe d’Afrique des Nations va animer les prochaines semaines de football, la Coupe d’Asie des Nations va aussi amener son lot d’émotions. Alors que le pays hôte, le Qatar tentera de défendre son titre à domicile, le Japon, la Corée du Sud, l’Iran et l’Arabie saoudite arriveront avec de fortes ambitions tout comme des pays outsiders comme l’Ouzbékistan, l’Irak ou encore les Émirats Arabes Unis. Ce sera également l’occasion de découvrir ou observer dans un autre contexte de nombreuses pépites. Nous avons d’ailleurs décidé de parler de certains des grands talents à suivre sur cette compétition.

Aiham Ousou (23 ans/Syrie/Slavia Prague)

Alors qu’il avait connu une cape avec la Suède en novembre 2022 contre l’Algérie, Aiham Ousou a finalement opté pour la Syrie. Le défenseur central du Slavia Prague qui avait été prêté à Häcken en première partie de saison entendra débuter de la meilleure des façons avec sa nouvelle sélection. Dans un groupe difficile avec l’Australie, l’Ouzbékistan et l’Inde, il devrait avoir beaucoup de travail.

Abdukodir Khusanov (19 ans/Ouzbékistan/RC Lens)

Arrivé au Racing Club de Lens cet été après une excellente Coupe du monde U20, Abdukodir Khusanov justifie son transfert moyennant 100 000 euros en provenance de la formation biélorusse de l’Energetik-BGU. Solide dans les duels, propre à la relance, il doit encore parfois gommer des étourdissements, mais ses premiers pas avec les Artésiens sont encourageants. Disputant 7 matches cette saison, il a su mettre à profit les minutes qui lui ont été accordées. Titulaire avec sa sélection (7 capes), le joueur de 19 ans tentera de confirmer cela dans une grande compétition avec son pays.

Abbosbek Fayzullaev (20 ans/Ouzbékistan/CSKA Moscou)

L’Ouzbékistan a souvent amené des profils techniques et vifs en Russie sur les dernières années, mais ces pépites n’ont jamais confirmé sur la durée à l’image d’Oston Urunov (ex Ufa, Spartak Moscou et Ural) et Jasurbek Jaloliddinov (ex Lokomotiv Moscou et Tambov). Néanmoins, cette fois les Loups Blancs semblent tenir un sacré talent avec Abbosbek Fayzullaev. Milieu offensif polyvalent capable d’évoluer comme ailier, ce petit profil (1m70) est déjà incontournable au CSKA Moscou. Devenant titulaire au fil de la saison, il a marqué 2 buts et délivré 9 offrandes en 18 matches. International depuis peu (8 capes, 2 buts), il est le grand espoir du football ouzbek.

Patrick Yazbek (21 ans/Australie/Viking)

Parti il y a un an de Sydney FC pour l’équipe norvégienne du FK Viking, Patrick Yazbek s’est vite adapté au football européen. Quatrième en championnat avec le club de Stavanger, le milieu de terrain sort d’un exercice plein (2 buts et 5 offrandes en 26 matches d’Eliteserien) qui lui a permis d’être l’une des surprises de la sélection australienne. N’ayant toujours pas débuté avec les Socceroos, il aura à cœur de tirer son épingle du jeu sur cette compétition.

Marco Tilio (22 ans/Australie/Celtic)

Arrivé de Melbourne City avec plein d’espoir du côté du Celtic Glasgow, Marco Tilio n’a pas pu montrer toute l’étendue de son talent avec seulement deux apparitions. Longuement blessé, cet ailier droit rapide et percutant amené à compenser le départ de Jota pour Al-Ittihad aura clairement l’occasion de reprendre des couleurs lors de la Coupe d’Asie. Dans le groupe australien lors de la Coupe du monde 2022 sans pour autant jouer, il tentera cette fois d’avoir davantage de protagonisme.

Harib Suhail (21 ans/Émirats arabes unis/Shabab Al-Ahli)

Deux ans après une demi-finale à domicile, les Émirats arabes unis tentent de relancer une dynamique et Harib Suhail entend bien s’intégrer dedans. Ailier gauche de Shabab Al-Ahli, le joueur de 21 ans est devenu récemment international avec son pays en novembre dernier (2 capes). Auteur d’une belle saison avec son club (4 buts et 7 offrandes en 16 matches), il aura l’occasion de confirmer tout cela lors de cette compétition qui pourra mettre en relief ses qualités.

Zion Suzuki (21 ans/Japon/Saint Trond)

Alors que le football japonais connaît une génération très talentueuse, le poste de gardien est un sujet majeur. Daniel Schmidt blessé, Zion Suzuki a de fortes chances de protéger les buts nippons. Actuellement à Saint-Trond en Belgique après avoir remporté la dernière Ligue des Champions Asiatique, le natif de Little Rock aux États-Unis est titulaire avec son club et s’adapte tout doucement au football européen. Cette compétition peut lui faire passer un nouveau cap.

Takefusa Kubo (22 ans/Japon/Real Sociedad)

Plus grosse star de cette liste, l’ailier nippon réalise une saison de très bon niveau avec son club (6 buts et 4 offrandes en 24 matches). S’il marque un peu le pas sur les dernières semaines, il semble avoir passé un cap sur l’efficacité, lui dont la capacité de dribble fait souvent des ravages sur le côté droit en club tient davantage un rôle de dix en sélection. Il a d’ailleurs été en vue comme beaucoup de ses coéquipiers sur les derniers rassemblements avec 2 buts et 6 offrandes sur ses 6 dernières capes.

Keito Nakamura (23 ans/Japon/Reims)

Recrue la plus chère du Stade de Reims, l’ailier japonais connaît une adaptation mitigée à la Ligue 1. Excellent l’an dernier avec LASK (17 buts et 8 offrandes en 36 matches), il a plus de mal cette fois avec le club champenois (2 buts et 1 offrande en 13 rencontres). S’il a montré de belles dispositions techniques, son assimilation des principes de son coach Will Still met du temps à arriver. La Coupe d’Asie peut être l’occasion de glaner un brin de confiance. D’ailleurs, il est en forme avec sa sélection puisqu’il reste sur 4 buts lors de ses 3 dernières capes.

Justin Hubner (20 ans/Indonésie/Wolverhampton)

Nation émergente du continent, l’Indonésie a misé sur la jeunesse (24,3 ans de moyenne) au sein de son équipe. Parmi les principaux éléments de cette équipe, on retrouve Justin Hubner, néerlando-indonésien qui va découvrir les Merah Putih à l’occasion de cette compétition. Joueur de Wolverhampton évoluant en U21, il n’a toujours pas joué avec les professionnels. Avec la réserve des Wolves, ce défenseur s’est distingué par 4 buts en 13 matches et tentera de symboliser le nouvel élan footballistique pris par son pays.

Marselino Ferdinan (19 ans/Indonésie/Deinze)

Le grand espoir du football indonésien est certainement Marselino Ferdinan. Milieu offensif élégant de 19 ans qui avait brillé lors du dernier championnat d’Asie du Sud Est où son pays avait atteint le stade des demi-finales, il a rejoint le club de Deinze en deuxième division belge. Alors que sa saison est blanche pour le moment avec notamment une longue blessure à l’ischio, son retour va faire du bien à l’Indonésie. À seulement 17 ans, il avait disputé 25 matches pour 4 buts et 7 offrandes avec Persebaya en première division locale.

Zidane Iqbal (20 ans/Irak/Utrecht)

Un prénom qui respire le football, un talent indéniable balle au pays, Zidane Iqbal doit néanmoins le confirmer à l’étage professionnel. Formé à Manchester United, mais vendu à Utrecht où il a encore peu joué (6 rencontres), il reste observé par les Red Devils qui disposent d’une clause de rachat. Ce retour en sélection pour cette compétition peut être l’occasion idéale pour lui afin de retrouver une continuité dans sa carrière après plusieurs mois plus difficiles.

Montader Madjed (18 ans/Irak/Hammarby)

Alors que la Suède lui faisait les yeux doux, lui qui a évolué avec les Blagult jusqu’en U19, Montader Madjed a décidé de représenter l’Irak en sélection. Ailier droit d’Hammarby, il compte 5 buts et 4 offrandes en 24 matches sur la dernière saison. Seulement âgé de 18 ans, il représente la nouvelle génération prometteuse qui émerge doucement en Irak. Ses premiers pas en sélection, seront donc très attendus au pays.

Arif Aiman (21 ans/Malaisie/Johor DT)

Grand espoir du football malaisien, Arif Aiman risque fort de rejoindre l’Europe prochainement. Restant sur une saison folle avec Johor (19 buts et 16 offrandes en 31 rencontres), il a réalisé de solides phases de poules lors de la dernière Ligue des Champions Asiatique avec 3 buts et 2 offrandes en 6 matches même si cela n’aura pas suffi à qualifier les siens. Très efficace pour son âge et remuant que ce soit dans le couloir gauche ou droit, l’ailier compte déjà 22 capes avec son pays (6 buts et 8 offrandes) et en sera l’un des leaders lors de la Coupe d’Asie.

Kang-in Lee (22 ans/Corée du Sud/Paris Saint-Germain)

Recruté cet été par le Paris Saint-Germain Kang-in Lee s’adapte seulement qu’il doit retrouver la sélection. Le milieu offensif a disputé 15 matches avec les Franciliens (2 buts et 2 offrandes), le temps de montrer de grandes dispositions techniques et une bonne vision du jeu. Fin dribbleur, il sera l’un des maillons forts des Guerriers Taeguk comme lors de la dernière Coupe du monde. Cadre de sa sélection, il a l’occasion de s’établir un peu plus sur la scène continentale.

Ji-Soo Kim (19 ans/Corée du Sud/Brentford)

Dans le viseur du Bayern Munich avant de finalement rallier Brentford cet été, Ji-soo Kim ronge son frein pour le moment et n’a toujours pas lancé son aventure avec les Bees. Pour autant, le sélectionneur Jürgen Klinsmann n’a pas hésité à le convoquer comme en septembre dernier. Athlétique, il avait brillé lors de la dernière Coupe du monde U20 où il s’était d’ailleurs retrouvé dans le onze type du tournoi.

Hyeon-gyu Oh (22 ans/Corée du Sud/Celtic Glasgow)

Depuis quelques années, le Celtic Glasgow prospecte vers l’Asie. Recrutant des Japonais, le club écossais a aussi misé sur des talents coréens à l’image de Hyeon-gyu Oh débarqué cet été du Suwon Bluewings. Le buteur a souvent dû se contenter des miettes, mais a su s’illustrer avec 5 buts en 23 apparitions. Ne comptant que 7 capes avec son équipe, il sera la doublure de Gue-sung Cho et aura à cœur de se montrer dans ce rôle de supersub avant pourquoi pas briguer plus pour l’avenir.

Firas Al-Buraikan (23 ans/Arabie saoudite/Al-Ahli)

Alors que son club a ramené de nombreuses stars, Firas Al-Buraikan marche sur l’eau avec Al-Ahli. Disputant 19 matches avec l’actuel troisième du championnat saoudien, l’attaquant compte 13 buts et 5 offrandes à son actif. Devant incarner la nouvelle génération de son pays derrière les stars vieillissantes comme Salem Al-Dawsari ou encore Saleh Al-Shehri, il aura pas mal de pression sur le dos lui qui est le meilleur buteur saoudien de la Saudi Pro League.

Abbas Al-Hassan (19 ans/Arabie saoudite/Al-Fateh)

Se révélant cette saison dans l’entrejeu avec Al-Fateh, Abbas Al-Hassan se montre déjà précieux à seulement 19 ans. Avec le sixième du championnat saoudien, il a su tirer son épingle du jeu afin de devenir international depuis novembre dernier. Pouvant s’intégrer dans l’entrejeu de la sélection, il peut être l’une des surprises du tournoi tant sa dynamique est positive en club.

Beknaz Almazbekov (18 ans/Kirghizistan/Galatasaray)

Espoir de Galatasaray, l’ailier gauche Beknaz Almazbekov sort d’une saison pleine avec la réserve du club turc (16 buts et 6 offrandes en 22 matches) et reste sur de bons standards (2 buts et 3 offrandes en 11 matches). Jeune talent d’une nation qui monte sur la scène continentale, il aura à cœur de montrer qu’il peut être amené à briller également au niveau professionnel et cette compétition peut être un sacré coup de révélateur pour lui.