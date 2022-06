Chelsea va devoir sortir un énorme pactole pour De Ligt, le Real Madrid retient son souffle pour une de ses légendes

La suite après cette publicité

Chelsea rêve d'un défenseur à prix fort

Le club londonien semble bien décidé à lancer son mercato de belle manière puisqu'en plus de Raheem Sterling, un autre Citizen, Nathan Aké, est aussi pisté par Chelsea. Mais attention, si on en croit le Daily Mirror, Matthijs de Ligt est dans le viseur des Blues, selon le tabloïd. D'ailleurs, l'information fait aussi réagir du côté de l'Italie avec La Gazzetta dello Sport. Le quotidien transalpin parle aussi d'un premier assaut du club anglais, qui proposerait même des joueurs en contrepartie, avec Timo Werner ou Christian Pulisic. Mais la Juve, elle, ne veut que les 120 M€ de la clause libératoire du joueur.

L'avenir de Toni Kroos en plein flou

En Espagne, Toni Kroos fait la couverture du journal AS. Le milieu de terrain de 32 ans sera en fin de contrat à l'été 2023. Kroos sème le doute dans l'esprit des Madrilènes malgré le dernier sacre en Ligue des Champions. La Casa Blanca n'a toujours pas réussi à prolonger sa légende pour une année. D'après AS, il ira au bout de son contrat et il décidera ensuite s'il continue avec la Maison Blanche ou s'il prend sa retraite.

Le dossier Ousmane Dembélé touche à sa fin

Cette fois en Catalogne, le dossier Dembélé fait trembler le Barça. C'est «très difficile», d'après le journal Sport. Il y avait hier un nouveau sommet entre le club et les représentants du joueur qui s'est de nouveau terminé sans accord. L'offre du club ne répond pas aux attentes du clan Dembélé qui n'accepte pas une signature dans ces conditions. C'est justement ce que nous révélions hier, en précisant qu'une décision est imminente sur ce dossier. Du côté de Mundo Deportivo, on insiste sur le fait que l'offre du Barça est «à prendre ou à laisser», car le club blaugrana ne devrait pas monter sa proposition jusqu'au niveau demandé par Dembélé !