Chelsea prépare un coup double à Manchester City

La suite après cette publicité

L'heure est décidément aux départs du côté de Manchester City. Après avoir attiré Erling Haaland dans leurs filets, les Citizens ont vendu le gardien international irlandais Gavin Bazunu à Southampton et négocient activement avec Arsenal pour l'attaquant international brésilien Gabriel Jesus. Mais ce n'est pas tout.

Le Telegraph nous apprend en effet que les Mancuniens sont en discussions avec Chelsea pour deux de leurs joueurs. Le premier, on le connaissait déjà, c'est Raheem Sterling (27 ans). L'information est d'ailleurs confirmée par le Daily Mail, qui évoque un transfert en bonne voie pour un montant de près de 65 M€.

Un come-back inattendu envisagé

Le second, c'est Nathan Aké (27 ans). Le Néerlandais plaît à Thomas Tuchel depuis l'époque où le technicien allemand officiait au Borussia Dortmund. L'expérience et la polyvalence de l'international oranje en Premier League sont autant d'arguments en sa faveur du côté de Stamford Bridge, un environnement qu'il connaît bien puisqu'il y a passé sept ans à partir de ses 15 ans.

La balle est dans le camp des Skyblues et Pep Guardiola, qui pourraient bien profiter de ce mercato d'été pour remplir leurs caisses avant de repasser à l'action et de tenter de boucler les venues de Kalvin Phillips (26 ans, Leeds) et Marc Cucurella (23 ans, Brighton). Ça va bouger fort en Premier League !