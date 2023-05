Mercato : l’OM relance la piste Sardar Azmoun

La suite après cette publicité

Le grand attaquant. Quand vient l’heure du mercato, l’Olympique de Marseille est souvent en quête de la perle rare dans le secteur offensif. Pablo Longoria l’a visiblement trouvé l’été dernier lorsqu’il a réussi à faire signer Alexis Sanchez. Exemplaire à écouter ses coéquipiers et son coach, le Chilien (18 buts, 3 assists en 42 matches toutes compétitions confondues cette saison, ndlr) a été une super recrue. Cet hiver, ses dirigeants souhaitaient enrôler un autre élément offensif afin d’épauler l’ancien joueur du Barça et d’Arsenal, qui se sentait un peu trop seul devant puisque l’OM n’avait pas vraiment remplacé Milik (Juventus).

Les pensionnaires de l’Orange Vélodrome ont finalement recruté Vitinha pour 32 millions d’euros. Et si le Portugais a du mal à s’imposer pour le moment dans la cité phocéenne, il aurait pu ne jamais y mettre les pieds. Pendant très longtemps, les Marseillais étaient sur la piste menant à Sardar Azmoun. Tout proche de rejoindre l’OL en 2021, il avait tapé dans l’œil de l’OM cet hiver. L’Iranien, muet lors de la première partie de saison au Bayer Leverkusen, était prêt à changer d’air. Mais l’opération n’a pas été au bout avec Marseille. Interrogé par le site officiel de la Fédération Iranienne de Football, Azmoun avait évoqué son transfert raté.

L’OM pense toujours à Sardar Azmoun

«Mon transfert à l’Olympique de Marseille était une affaire conclue, à presque 100 %. Même mon numéro de maillot avait été choisi, l’accord a été annulé à la dernière minute et je suis resté au Bayer Leverkusen.» Un club où il a fini par ouvrir son compteur but. C’était le 26 février lors du match nul (1-1) face à Fribourg. Il a trouvé le chemin des filets à trois autres reprises par la suite. Le footballeur de 28 ans totalise actuellement 4 buts et 4 passes décisives en 32 apparitions toutes compétitions confondues. Il faut toutefois préciser qu’il n’a été titularisé qu’à 11 reprises. Ce qui est très peu.

Malgré cela, l’OM est visiblement toujours très intéressé par lui. C’est ce qu’annonce SportBild ce mercredi matin. La publication allemande révèle que le club de Frank McCourt pense encore à l’attaquant iranien. Pour le recruter, il faudra mettre un peu plus de 10 millions d’euros. C’est ce que demandera le Bayer 04, qui n’est visiblement pas contre se séparer du joueur sous contrat jusqu’en juin 2027. Il reste à savoir si les Phocéens iront au bout cette fois-ci, eux qui ont approché Moussa Dembélé, en fin de contrat à l’Olympique Lyonnais. La suite au prochain épisode.