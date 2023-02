OM : les révélations de Sardar Azmoun sur son transfert avorté

La suite après cette publicité

Décidément, Sardar Azmoun et la Ligue 1, cela ne fonctionne pas. L’hiver 2021, l’attaquant iranien était une priorité de l’Olympique Lyonnais et les discussions entre le club rhodanien et le joueur avaient même été confirmées par Jean-Michel Aulas et ses équipes. Mais finalement, Sardar Azmoun avait échappé à l’OL et avait signé, un peu à la surprise générale, un contrat pour rejoindre le Bayer Leverkusen dès le mois de janvier 2022.

Mais cet hiver, c’était au tour de l’Olympique de Marseille de s’intéresser à l’ex-du Zenit Saint-Pétersbourg. En quête d’un attaquant pour le reste de la saison actuelle, les Phocéens souhaitaient s’offrir celui qu’on surnomme le Lionel Messi Iranien. Mais faute d’accord, l’OM avait finalement dû se rabattre sur Vitinha, l’attaquant de Braga, qui a signé un contrat de quatre ans et demi cet hiver, contre un montant de 32 millions d’euros.

L’OM avait un accord avec le Bayer Leverkusen

Dans un entretien accordé au site de la Fédération Iranienne de Football, Sardar Azmoun est d’ailleurs revenu sur sa situation actuelle. «Oui, je suis content de mon choix, Leverkusen est une bonne équipe, elle a de bons joueurs et j’aime travailler dans cet environnement. Je m’entends bien avec Xabi Alonso (le technicien du Bayer Leverkusen, NDLR). J’ai de bonnes relations avec tous les membres de Leverkusen», a-t-il d’abord expliqué, avant de revenir sur son départ avorté à l’OM.

«Mon transfert à l’Olympique de Marseille était une affaire conclue, à presque 100 %. Même mon numéro de maillot a été choisi, l’accord a été annulé à la dernière minute et je suis resté au Bayer Leverkusen», a assuré l’international iranien, sans donner plus de détails. Depuis le début de la saison actuelle, Sardar Azmoun a disputé onze rencontres de Bundesliga, sans pouvoir inscrire le moindre but. Une entame qui confirme ses premiers pas poussifs avec les Rouge et Noir, puisqu’il n’a inscrit que trois buts en 33 rencontres, toutes compétitions confondues.