Monaco-Nice : Folarin Balogun sort du silence après ses deux penaltys manqués

Titularisé pour la première fois avec Monaco ce vendredi face à Nice (0-1), Folarin Balogun aura vécu une soirée très compliquée à Louis II. Peu en vue au cours de la rencontre, l’international américain n’a pas non plus saisi l’occasion de se racheter sur penalty. Face à un Marcin Bułka intraitable, l’ancien joueur d’Arsenal s’est en effet loupé à deux reprises dans cet exercice, avant de céder sa place au tireur attitré Wissam Ben Yedder. Ce samedi, Balogun a réagi sur ses réseaux sociaux à cette série d’échecs.

«Difficile de tourner la page de la défaite de la nuit dernière. Je sais à quel point ce match comptait pour les fans et pour nous, notre équipe. J’assume mes responsabilités mais j’ai échoué à cette occasion. Je croirai toujours en moi et mon objectif est de réussir et de nous aider tous à atteindre nos objectifs !»