AS Monaco : la terrible soirée de Folarin Balogun

La suite après cette publicité

C’est un match dont tout le monde se souviendra pendant longtemps, Folarin Balogun et Marçin Bulka surtout. Le premier a échoué par deux fois sur penalty à chaque fois devant le second aux 12e et 55e minutes. Stopper un penalty est déjà rare, mais alors deux dans le même match et face au même tireur, c’est sans doute unique dans une carrière.

Le Polonais s’est montré particulièrement inspiré en arrêtant les deux frappes, quasiment au même endroit. Il a longtemps préservé les siens à Louis II et a en plus de cela vu ses exploits être bonifiés par le superbe but dans le temps additionnel signé Jérémie Boga. Nice s’impose donc chez son voisin 1-0 et lui chipe par la même occasion la place de leader de la Ligue 1.

À lire

Monaco-Nice : la joie extatique du revenant et buteur Jeremie Boga

Balogun préféré à Ben Yedder au coup d’envoi

«Je ne savais pas où il allait tirer, c’est juste les sensations, revenait le gardien sur Prime Video. Je savais qu’il en avait raté un l’an dernier avec Reims contre nous. Je me suis rappelé où il avait tiré, il n’a pas changé de côté sur le premier penalty. Sur le deuxième, je ne vais pas tout révéler (rires). Quand tu es attaquant et que tu dois affronter le gardien pour la deuxième fois, c’est un jeu de mental.»

La suite après cette publicité

Pour Balogun en revanche, c’est la douche froide. Buteur la semaine passée à Lorient, le 4e plus gros transfert de l’histoire de l’ASM (30 M€) fêtait sa première titularisation dans sa nouvelle équipe hier en ouverture de la 6e journée. Préféré par Adi Hütter à Wissam Ben Yedder, il n’aura malheureusement pas donné raison à son entraîneur, lequel n’a pas manqué de cacher sa frustration après la défaite.

Hütter était agacé

«On a deux numéros 10 en très grande forme actuellement. Je n’allais pas jouer avec deux attaquants et deux numéros 10. Mais je ne vais pas me justifier à chaque fois que Ben Yedder ou Balogun joue. Balogun a été très bon sur le terrain dans le jeu ce (vendredi) soir. Mais il a aussi été malchanceux. Il est frustré. On va l’aider à rebondir. On gagne ensemble et on perd ensemble. Il nous aidera beaucoup dans le futur», assurait l’Autrichien.

La suite après cette publicité

Effectivement, après de tels échecs, en plus d’intégrer une nouvelle équipe, l’Américain devra vite rebondir, surtout face à la concurrence de son capitaine. Il a certes déjà ouvert son compteur mais les échecs d’hier ont de quoi faire cogiter, d’autant que Monaco, comme à Lorient il y a une semaine, n’a pas su préserver sa défense dans les arrêts de jeu. Un souci, collectif celui-là, de plus.