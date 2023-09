Monaco-Nice : la joie extatique du revenant et buteur Jeremie Boga

Et s’il s’agissait d’un acte de renaissance ? Après une saison traversée au creux de la vague du côté de l’Atalanta Bergame, Jeremie Boga a fait le choix de revenir en France cet été, précisément du côté de Nice. Utilisé comme un second couteau par Francesco Farioli depuis son arrivée, l’international ivoirien a su rentabiliser ses minutes en inscrivant le but de la victoire face à Monaco ce vendredi (0-1). Après la rencontre, l’ailier de 26 ans a logiquement manifesté sa joie au micro de Prime Video.

«On savait que ça allait être difficile, mais on a montré une autre face. Cette victoire est méritée, on a montré du caractère. On a été fidèle à notre façon de jouer. Monaco nous a malmené et on a su montrer un jeu différent. La forme revient bien, j’ai été décisif, je suis très content du résultat. On connaît nos objectifs et on va continuer à travailler dur.»