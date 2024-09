OM : Elye Wahi et Adrien Rabiot présélectionnés en Équipe de France

Premier club fournisseur de l’Équipe de France dans l’histoire (87 joueurs sélectionnés), l’OM pourrait encore faire grimper la note. Au regard du début de saison des Phocéens, on aurait pu imaginer Quentin Merlin bousculer la hiérarchie, mais l’ex-Nantais est actuellement blessé. Derrière et en tenant compte des états de forme de chacun, difficile d’imaginer d’autres profils capables d’émerger, sachant que Jonathan Clauss n’est plus là. Pourtant, deux joueurs ont bien appris leur présélection ces derniers jours.

À en croire les informations du journal L’Équipe, il s’agit d’Elye Wahi et d’Adrien Rabiot. Le premier, non retenu par Gérald Baticle lors du dernier rassemblement des Espoirs en août, connaît un début de saison relativement compliqué avec son nouveau club, ce qui peut ainsi surprendre. Le second, titulaire indiscutable en Bleus depuis 2 ans, n’a plus joué la moindre rencontre officielle depuis l’Euro. Il devrait néanmoins connaître ses premières minutes ce week-end avec l’OM, face à Strasbourg. S’il s’agit pour le moment que de présélections, au même titre que Florian Thauvin, il y a quelques jours, les doutes seront levés dès jeudi avec l’annonce officielle de la liste de Deschamps.