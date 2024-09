PSG : Ayman Kari est dans l’impasse

Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le Paris Saint-Germain, Ayman Kari pourrait passer la saison sans jouer. Convoité durant le mercato estival, le milieu de terrain de 19 ans semble, en effet, décidé à rejeter toutes les propositions. Dernièrement, nous vous révélions un intérêt du Royal Antwerp, pensionnaire de Jupiler Pro League. Mais ce n’est pas tout. Toujours d’après nos indiscrétions, le droitier d’1m76 a également refusé plusieurs offres de clubs de Ligue 1, dont Nantes, ou encore de Premier League. Des formations qui ont depuis trouvé d’autres profils. Prêté durant un an et demi à Lorient, celui qui a disputé 14 matches de L1 pour un but et une passe décisive l’an passé avec les Merlus se retrouve alors dans une impasse certaine.

N’entrant pas dans les plans de Luis Enrique, qui a rapidement décidé de faire sans lui pour la saison à venir, le natif d’Ivry-sur-Seine s’entraîne, aujourd’hui, avec la réserve du club de la capitale. Titulaire, ce vendredi, avec le groupe Espoirs du PSG contre la N1 de Boulogne sur Mer, Ayman Kari va désormais devoir gérer une situation pour le moins compliquée. En effet, selon nos dernières informations, le jeune joueur parisien, formé à Paris, serait prêt à ne pas jouer de la saison pour obtenir un départ libre l’an prochain et donc une prime à la signature. Une attitude qui pose question pour les champions de France en titre. Reste désormais à connaître l’identité de son futur club…