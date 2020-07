Nice : Patrick Vieira n'a pas aimé la défaite face à Saint-Etienne

Nice a encore beaucoup de travail. Battu par Lyon (1-0) pour son premier match de préparation, le Gym a subi un lourd revers pour son second match amical du côté de Saint-Etienne. Sèchement battus 4-1 ce vendredi, les Aiglons sont encore loin du niveau attendu, d'autant que de gros moyens sont mis cet été pour créer une équipe compétitive et capable de jouer le haut du tableau. Cette nouvelle défaite a montré les lacunes actuelles de l'OGC Nice et Patrick Vieira a mis un coup de pression à ses joueurs en conférence de presse même s'il a également vu de bonnes choses, notamment lors de la première période.

«La première période, on a montré beaucoup de choses très intéressantes. Je trouve que ça a été une bonne première période. (...) La chose la plus importante pour moi, c'est au niveau du jeu. Est-ce qu’on a progressé ce soir, par rapport au match de Lyon ? Quand je regarde la première période, je dis que oui sur l'aspect défensif. (...) Dans cette deuxième période, il y a eu des confirmations que le niveau recherché est peut-être un peu trop élevé pour certains joueurs. Au niveau de l'intensité et du jeu, il y a eu de très bonnes choses sur cette première période. En deuxième période, ça a été un peu plus difficile pour nous de jouer, de créer des occasions. Dans l'ensemble, je trouve que l'équipe est meilleure.» Il reste donc encore beaucoup de travail avant la réception de Lens le week-end du 22 août pour la 1ère journée de Ligue 1.